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Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна направила на навчання до Британії перші групи пілотів – Шмигаль
Українські пілоти почали навчання у Британії
фото ілюстративне

ЗСУ на полі бою перебудовуються на стандарти НАТО

Перші групи українських пілотів вже відправилися на навчання до Великої Британії. Там вони пройдуть навчання управлінню західними винищувачами. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Глава уряду розповів, що він провів зустріч із міністром закордонних справ Британії Джеймсом Клеверлі. Головними темами стали збройна підтримка, відновлення країни та інтеграція до НАТО.

«Дякував за непохитну підтримку. За лідерство у створенні коаліції винищувачів та за готовність вчити наших пілотів. Перші групи вже відправлені до Британії», – написав Шмигаль.

Він також додав, що ЗСУ на полі бою перебудовуються на стандарти НАТО. Тому на саміті Альянсу, який відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня, наша країна має почути про майбутнє НАТО.

Шмигаль розповів, що він закликав британського міністра посилити санкції проти Росії, зокрема щодо експорту товарів подвійного призначення.

«Вітаємо участь Британії у швидкому відновленні. Зокрема, у відновленні шести мостів у Київській області. Сподіваємося на швидку розробку компенсаційного механізму. Росія має заплатити за все зруйноване», – додав прем'єр.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що Штати разом з партнерами співпрацюватимуть для навчання українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, зокрема F-16. 

До відома, країни-учасниці «Рамштайну» домовилися щодо навчання українських пілотів на F-16.

Теги: пілот літак Денис Шмигаль навчання міністр росія

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