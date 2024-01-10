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Через секретний тунель у Нью-Йорку виникли сутички між хасидами та поліцією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Через секретний тунель у Нью-Йорку виникли сутички між хасидами та поліцією
фото: Jonah Markowitz for The New York Times

Для збільшення кількості місць у синагозі, хасиди самостійно проклали тунель ще пів року тому

У штаб-квартирі хасидського руху Хабад-Любавич у Нью-Йорку спалахнули заворушення через спробу влади залити бетоном секретний тунель. Згідно з повідомленнями тунель-прохід між штаб-квартирою угруповання руху Хабад-Любавич, і щонайменше однією прилеглою приватною власністю, був вперше виявлений наприкінці минулого року. Про це повідомляє The New-York Times.

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Тунель, який став причиною конфлікту, було таємно вирито членами руху, ймовірно, у період карантину, щоб мати змогу проводити свої зібрання, незважаючи на обмеження, повідомляють ЗМІ. Відтоді місцеві жителі скаржилися на шум з-під землі.

Через секретний тунель у Нью-Йорку виникли сутички між хасидами та поліцією фото 1

Фото: скрін Х (Twitter) / RichardStrocher

Рабин Мотті Селігсон, речник руху Хабад-Любавич, назвав тих, хто створив тунель, групою «студентів-екстремістів».

«Це глибоко засмучує наш рух і єврейську громаду в усьому світі», – сказав він у письмовій заяві.

Конфлікт стався за адресою 770 Eastern Parkway у Краун-Хайтс, Бруклін, глобальній штаб-квартирі руху, яку часто називають просто 770 і яка є одним із найважливіших релігійних місць у Нью-Йорку. Поки точно невідомо, хто побудував тунель і як вони це зробили.

Омрі Рахамім Бахар, один із учасників руху сказав, що члени спільноти розчарувалися у бездіяльності лідерів у питанні розширення будівлі. Тож, за його словами, деякі почали брати справу у свої руки, частково створивши тунель із сусідньої будівлі.

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Спроба залити тунелі бетоном викликала протести хасидів. Почалися сутички із поліцією, було заарештовано дев’ять осіб. Речник міського департаменту будівництва сказав, що інспектори будуть досліджувати структурну цілісність будівлі після пошкодження.

Нагадаємо, опитування показало, що серед американської молоді у віці 18-24 років переважають антисемітські погляди.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія виявила, де переховується лідер ХАМАСу.

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Теги: іудеї Нью-Йорк США хасиди завод армія

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