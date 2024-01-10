Через секретний тунель у Нью-Йорку виникли сутички між хасидами та поліцією

Для збільшення кількості місць у синагозі, хасиди самостійно проклали тунель ще пів року тому

У штаб-квартирі хасидського руху Хабад-Любавич у Нью-Йорку спалахнули заворушення через спробу влади залити бетоном секретний тунель. Згідно з повідомленнями тунель-прохід між штаб-квартирою угруповання руху Хабад-Любавич, і щонайменше однією прилеглою приватною власністю, був вперше виявлений наприкінці минулого року. Про це повідомляє The New-York Times.

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Тунель, який став причиною конфлікту, було таємно вирито членами руху, ймовірно, у період карантину, щоб мати змогу проводити свої зібрання, незважаючи на обмеження, повідомляють ЗМІ. Відтоді місцеві жителі скаржилися на шум з-під землі.

Фото: скрін Х (Twitter) / RichardStrocher

Рабин Мотті Селігсон, речник руху Хабад-Любавич, назвав тих, хто створив тунель, групою «студентів-екстремістів».

«Це глибоко засмучує наш рух і єврейську громаду в усьому світі», – сказав він у письмовій заяві.

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Конфлікт стався за адресою 770 Eastern Parkway у Краун-Хайтс, Бруклін, глобальній штаб-квартирі руху, яку часто називають просто 770 і яка є одним із найважливіших релігійних місць у Нью-Йорку. Поки точно невідомо, хто побудував тунель і як вони це зробили.

Омрі Рахамім Бахар, один із учасників руху сказав, що члени спільноти розчарувалися у бездіяльності лідерів у питанні розширення будівлі. Тож, за його словами, деякі почали брати справу у свої руки, частково створивши тунель із сусідньої будівлі.

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Спроба залити тунелі бетоном викликала протести хасидів. Почалися сутички із поліцією, було заарештовано дев’ять осіб. Речник міського департаменту будівництва сказав, що інспектори будуть досліджувати структурну цілісність будівлі після пошкодження.

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Нагадаємо, опитування показало, що серед американської молоді у віці 18-24 років переважають антисемітські погляди.

Раніше повідомлялося, що ізраїльська армія виявила, де переховується лідер ХАМАСу.