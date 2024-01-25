Хроніка «бавовни» на нафтобазах Росії: які заводи було уражено у січні – список

Лише з початку року на території країни-агресорки атаковано шість об'єктів нафтогазової інфраструктури

Вибухи на російських нафтопереробних заводах стають постійними – через удари безпілотників та технологічні проблеми скорочується виробництво палива, що призводить до зростання цін у РФ. «Главком» зібрав усі випадки «бавовни», які відбулися на об'єктах російської нафтогазової інфраструктури у січні 2024 року.

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8 січня – Свердловська область

На залізниці в Нижньому Тагілі, великому промисловому центрі на Уралі, у Свердловській області Росії стався вибух. Місцеві ЗМІ писали, що вибухівку було прикріплено до цистерн поїзда, що належить компанії «Газпромтранс». Переполох росіян викликало і те, що вибух стався неподалік від об'єктів «Газпром нафти».

9 січня – Орловська область

Два безпілотники атакували нафтобазу у російському місті Орел. БПЛА врізався нібито в порожній резервуар на території нафтобази «Орелнафтопродукт» у місті Орел. Місцеві повідомили про сильний вибух, а в росЗМІ згодом з’явилася інформація про те, що два безпілотники впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу.

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18 січня – Ленінградська область

Відбулася нічна атака безпілотників по території нафтогазової компанії «Петербурзький нафтовий термінал» в Ленінградській області РФ. Примітно, що це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні (пропускна спроможність – 12,5 млн тонн на рік).

19 січня – Брянська область

Безпілотник викликав масштабну пожежу на нафтобазі у Клинцях. За словами експертів, це важливий транзитний вузол для транспортування паливо-мастильних матеріалів для потреб окупантів. Пожежу загасили лише після опівночі 21 січня, згоріло чотири резервуари з паливом загальною вагою понад 3100 т.

21 січня – Ленінградська область

Внаслідок нічної атаки безпілотників Служби безпеки України нафтовий термінал «Усть-Луга Ойл» в Ленінградській області зупинив свою роботу. Цей термінал – один із найновіших та найважливіших у РФ. Він працює на експорт, але постачає також паливо і для російських військ. Після атаки СБУ всі танкери, які були біля терміналу, відійшли далеко в море. Їхнє завантаження зірване.

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24 січня – Краснодарський край

У російському місті Туапсе Краснодарського краю спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі. Перед цим там прогриміли потужні вибухи. Туапсинський НПЗ входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії. До того ж, це єдиний російський НПЗ на чорноморському узбережжі.

Нагадаємо, у четвер, 25 січня, у селі Ялове, що під Красноярськом, спалахнула пожежа в цеху, де виготовляли аерочовни. Вогонь охопив понад 1700 квадратних метрів. Пожежу намагаються загасити 27 рятувальників та вісім одиниць техніки. Росіяни стверджують, що постраждалих немає.