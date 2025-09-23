Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю
Велика Британія планує придбати 12 літаків F-35A шостого покоління
фото: ABIPP/UK MOD

Міністр оборони Естонії заявив, що «двері відчинені» для британських ядерних літаків

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна готова прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю. Міністр сказав, що «двері завжди відчинені для союзників». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Заява міністра пролунала після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Російські літаки пробули там 12 хвилин. НАТО обговорює подальші дії. Ханно Певкур зазначив, що відповідь НАТО має бути «пропорційною» та прийматися в кожному конкретному випадку. Він підкреслив, що Естонія без вагань збиватиме російські літаки, якщо вони становитимуть «гостру загрозу» суверенітету країни.

Велика Британія планує придбати 12 літаків F-35A шостого покоління. США виробляють ці винищувачі та контролюють постачання ядерної бомби B61, що означає, що Вашингтон має надати свою згоду на будь-який ядерний удар. Джерело, пов’язане з британськими військовими, вважає, що розміщення ядерної зброї в Естонії може бути «агітатором», а не засобом стримування, оскільки така позиція матиме «високий ризик» у разі першого удару з боку Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща збиватиме будь-які «літаючі об'єкти, коли вони порушуватимуть нашу територію та пролітатимуть над Польщею». Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер також підтвердила готовність своєї країни протистояти російським винищувачам, які порушують повітряний простір НАТО.

Росія заперечує порушення повітряного простору Естонії, а Володимир Путін заявив, що Москва погодиться на обмеження ядерного арсеналу, якщо США підуть тим самим курсом.

Рада Безпеки ООН також обговорювала порушення, а Ханно Певкур підтвердив наявність радарних сигналів та інших доказів. Він назвав це «безпрецедентним» порушенням, оскільки давно не спостерігали пілотованих літальних апаратів у повітряному просторі НАТО.

Як відомо, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО. 

Нагадаємо, у п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Згодом НАТО зробило заяву щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. «Сьогодні вранці російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО відреагувало негайно і перехопило російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – йдеться у заяві.

Читайте також:

Теги: Естонія росія винищувач НАТО Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Полоненого звуть Еванс, він легкоатлет із Кенії
На Вовчанському напрямку ЗСУ взяли у полон легкоатлета з Кенії
17 вересня, 15:19
Грем визнав, що попередні санкції Заходу проти Росії не дали бажаного результату
Грем закликав Європу підтримати Трампа та запровадити санкції проти торгових партнерів РФ
15 вересня, 01:53
Причини підриву та деталі щодо осіб, які постраждали, наразі встановлюються
У Росії стався вибух на залізниці: є загиблі
13 вересня, 21:58
Сергій Рахманін: Те, що ми бачимо абсолютно не відповідає сучасним вимогам
«Позиція для камікадзе». Нардеп Рахманін розкритикував фортифікації на Донеччині
3 вересня, 11:00
У РФ не має бути жодного безпечного місця
Ні Рубльовка, ні Барвіха... У РФ не має бути жодного безпечного місця
29 серпня, 17:35
Рютте висловився щодо потенціалу Німеччини
Генсек НАТО назвав країну, яка відіграє головну роль у мілітаризації Європи
28 серпня, 08:42
Уранова шахта в Забайкальському краї РФ
РФ допоможе Північній Кореї шукати уран для ядерної зброї
27 серпня, 19:31
Очільники німецького та бельгійського урядів вважають, що заморожені кошти потрібно залишити в банку Euroclear
Німеччина та Бельгія виступили проти конфіскації російських активів
27 серпня, 07:46
Окупант під час розмови з рідними
«Набити б тебе ганчіркою». Мати смішно насварила полоненого окупанта
24 серпня, 15:30

Політика

Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
Міністр оборони Швеції: Європа має перейти до мислення готовності до війни
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю
Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
Експомічниця Джо Байдена отримала громадянство Росії
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
У США чоловік під виглядом священника намагався прорватися до президента Польщі
Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання
Латвія проводить масштабні антитерористичні навчання

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua