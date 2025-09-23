Естонія готова прийняти британські винищувачі, здатні нести ядерну зброю

Міністр оборони Естонії заявив, що «двері відчинені» для британських ядерних літаків

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що країна готова прийняти на своїй території британські винищувачі F-35A, здатні нести ядерну зброю. Міністр сказав, що «двері завжди відчинені для союзників». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Заява міністра пролунала після того, як три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Російські літаки пробули там 12 хвилин. НАТО обговорює подальші дії. Ханно Певкур зазначив, що відповідь НАТО має бути «пропорційною» та прийматися в кожному конкретному випадку. Він підкреслив, що Естонія без вагань збиватиме російські літаки, якщо вони становитимуть «гостру загрозу» суверенітету країни.

Велика Британія планує придбати 12 літаків F-35A шостого покоління. США виробляють ці винищувачі та контролюють постачання ядерної бомби B61, що означає, що Вашингтон має надати свою згоду на будь-який ядерний удар. Джерело, пов’язане з британськими військовими, вважає, що розміщення ядерної зброї в Естонії може бути «агітатором», а не засобом стримування, оскільки така позиція матиме «високий ризик» у разі першого удару з боку Росії.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща збиватиме будь-які «літаючі об'єкти, коли вони порушуватимуть нашу територію та пролітатимуть над Польщею». Міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер також підтвердила готовність своєї країни протистояти російським винищувачам, які порушують повітряний простір НАТО.

Росія заперечує порушення повітряного простору Естонії, а Володимир Путін заявив, що Москва погодиться на обмеження ядерного арсеналу, якщо США підуть тим самим курсом.

Рада Безпеки ООН також обговорювала порушення, а Ханно Певкур підтвердив наявність радарних сигналів та інших доказів. Він назвав це «безпрецедентним» порушенням, оскільки давно не спостерігали пілотованих літальних апаратів у повітряному просторі НАТО.

Як відомо, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що у відповідь на порушення повітряного простору країни російськими військовими літаками Таллінн ініціює проведення консультацій із союзниками по НАТО.

Нагадаємо, у п'ятницю повітряний простір Естонії порушили три російські літаки. Міністерство закордонних справ країни викликало тимчасового повіреного Росії з приводу цього інциденту.

Згодом НАТО зробило заяву щодо сьогоднішнього порушення повітряного простору Естонії російськими винищувачами. «Сьогодні вранці російські літаки порушили повітряний простір Естонії. НАТО відреагувало негайно і перехопило російські літаки. Це ще один приклад безвідповідальної поведінки Росії та здатності НАТО реагувати на такі дії», – йдеться у заяві.