Британія створює план розгортання військ в Україні під час перемирʼя

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Велика Британія розробляє плани розгортання своїх військ в Україні як складової повоєнного врегулювання
фото: Facebook/Генштаб

Військові допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України

Лондон готується до можливого розгортання військ в Україні в разі досягнення мирної угоди між Києвом і Москвою. Сполучене Королівство готове витратити на це понад 100 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі виступив із лекцією в Лондоні, щоб розповісти про зусилля, які останні пів року докладають Велика Британія і Франція для створення «коаліції добровольців». За його словами, до ініціативи готові долучитися понад 30 країн, що він назвав «багатонаціональними силами України».

«Отже, оскільки президент США очолює зусилля з досягнення миру тут, в Європі, ми готові очолити роботу з його забезпечення в довгостроковій перспективі», – сказав британський міністр оборони.

На запитання про суму на відправку військ Гілі відповів, що вона становитиме «набагато більше» 100 млн фунтів стерлінгів. Зазначається, що ці сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору України та підготувати її війська, якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну.

«Що стосується наших збройних сил, я вже переглядаю рівні готовності та прискорюю виділення мільйонів фунтів стерлінгів для підготовки до можливого розгортання в Україні», – додав він.

Британський міністр також попередив про «нову еру загрози» і заявив, що ризик розширення конфлікту в Європі не був таким великим з часів закінчення Другої світової війни.

Нагадаємо, війська Великої Британії отримають нові повноваження збивати дрони, які загрожують військовим базам країни. Наразі військові можуть використовувати спеціальне обладнання для боротьби з безпілотниками, яке може відстежувати наближення безпілотників, перехоплювати сигнал і силоміць змінювати їх курс. Воно також може порушувати сигнал GPS.

До слова, Велика Британія виступила з ініціативою спільно зі Сполученими Штатами розробити мирний план для України, подібний до плану Дональда Трампа щодо сектору Газа.

