Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Архієпископ Кентерберійський є другим за ієрархією після короля керівником Церкви Англії
скріншот з відео AP

Перш ніж стати архієпископом, Сара Маллалі працювала медсестрою

Єпископ Лондона Сара Маллалі стала архієпископом Кентерберійським. Уперше жінка стала духовним лідером Англіканської церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

До церковної кар’єри жінка працювала медсестрою. У 1999-2004 роках вона обіймала посаду головної медсестри Великої Британії, а у 2005 році отримала звання Дами-командора Ордена Британської імперії за внесок у розвиток сестринської справи та акушерства. Вона була єпископом у 2015 році в Кредитоні, а вже у 2018-му стала 133-м єпископом Лондона.

У 2018-му Сара Маллалі стала 133-м єпископом Лондона
фото: PA

Призначення Маллалі стане офіційним після юридичної церемонії у січні. «Сьогодні, відповідаючи на заклик Христа, я залишаюся вкоріненою у своєму першому покликанні – пізнати Його та зробити Його відомим у світі. В умовах хаосу та глобальної невизначеності шлях зцілення лежить через доброту та любов», – заявила Маллалі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав її призначення. Він назвав подію історичною і підкреслив значення ролі архієпископа Кентерберійського для суспільного життя країни.

Призначення Маллалі стане офіційним після юридичної церемонії, яка відбудеться в січні
фото: PA

Протягом майже року більшість обов’язків виконував архієпископ Йоркський Стівен Коттрелл, який також брав участь у процесі відбору наступника. Процес обрання архієпископа є секретним. Кандидата визначає Комісія з номінацій Королівської корони, яку очолює колишній керівник служби безпеки MI5. Після голосування список із двох кандидатур подається прем’єр-міністру, а остаточне призначення здійснює король.

Архієпископ Кентерберійський є другим за ієрархією після короля керівником Церкви Англії. Він відповідає за роботу церкви на півдні країни, тоді як архієпископ Йоркський – на півночі. Разом із єпископами вони визначають стратегічний курс церкви та її роль у суспільстві. Призначення Сари Маллалі стало першим випадком, коли жінка обіймає посаду архієпископа відтоді, як у 2014 році Церква Англії дозволила жінкам ставати єпископами.

До слова, попередній архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі подав у відставку 12 листопада минулого року. Це сталося після публікації, автори якої розкритикували духовного лідера Велбі за замовчування даних про випадки сексуального насильства над хлопчиками. 

