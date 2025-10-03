Уперше в історії жінка очолила Англіканську церкву

Архієпископ Кентерберійський є другим за ієрархією після короля керівником Церкви Англії

Перш ніж стати архієпископом, Сара Маллалі працювала медсестрою

Єпископ Лондона Сара Маллалі стала архієпископом Кентерберійським. Уперше жінка стала духовним лідером Англіканської церкви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

До церковної кар’єри жінка працювала медсестрою. У 1999-2004 роках вона обіймала посаду головної медсестри Великої Британії, а у 2005 році отримала звання Дами-командора Ордена Британської імперії за внесок у розвиток сестринської справи та акушерства. Вона була єпископом у 2015 році в Кредитоні, а вже у 2018-му стала 133-м єпископом Лондона.

У 2018-му Сара Маллалі стала 133-м єпископом Лондона фото: PA

Призначення Маллалі стане офіційним після юридичної церемонії у січні. «Сьогодні, відповідаючи на заклик Христа, я залишаюся вкоріненою у своєму першому покликанні – пізнати Його та зробити Його відомим у світі. В умовах хаосу та глобальної невизначеності шлях зцілення лежить через доброту та любов», – заявила Маллалі.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав її призначення. Він назвав подію історичною і підкреслив значення ролі архієпископа Кентерберійського для суспільного життя країни.

Протягом майже року більшість обов’язків виконував архієпископ Йоркський Стівен Коттрелл, який також брав участь у процесі відбору наступника. Процес обрання архієпископа є секретним. Кандидата визначає Комісія з номінацій Королівської корони, яку очолює колишній керівник служби безпеки MI5. Після голосування список із двох кандидатур подається прем’єр-міністру, а остаточне призначення здійснює король.

Архієпископ Кентерберійський є другим за ієрархією після короля керівником Церкви Англії. Він відповідає за роботу церкви на півдні країни, тоді як архієпископ Йоркський – на півночі. Разом із єпископами вони визначають стратегічний курс церкви та її роль у суспільстві. Призначення Сари Маллалі стало першим випадком, коли жінка обіймає посаду архієпископа відтоді, як у 2014 році Церква Англії дозволила жінкам ставати єпископами.

До слова, попередній архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі подав у відставку 12 листопада минулого року. Це сталося після публікації, автори якої розкритикували духовного лідера Велбі за замовчування даних про випадки сексуального насильства над хлопчиками.