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Допомога Україні: Байден нагадав, що має зробити Сенат США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Допомога Україні: Байден нагадав, що має зробити Сенат США
Байден закликав Сенат схвалити допомогу Україні
фото: AP

Байден: «Боротьба України показує нам, наскільки важливо відстоювати свободу та демократію»

Сенат США має наслідувати приклад Палати представників та схвалити допомогу Україні. Про це написав президент США Джо Байден у соцмережах.

«Боротьба України показує нам, наскільки важливо відстоювати свободу та демократію проти тиранії та гноблення», – пише Байден.

Він зазначив, що Палата представників схвалила пакет національної безпеки, а Сенат повинен зробити те саме.

Нагадаємо, Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні.

Раніше повідомлялося, що Сенат Сполучених Штатів відклав голосування щодо законопроекту про допомогу Україні. Це сталося через кількох республіканців, які скаржаться на неможливість запропоновувати поправки.

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. 

Президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

До слова, президент США Джо Байден провів телефонні розмови щодо допомоги Україні із президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Байден у розмові із Зеленським запевнив, що його адміністрація швидко надасть нові пакети допомоги у сфері безпеки для задоволення потреб України на полі бою.

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Теги: гроші фінансування Сенат США законопроєкт

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