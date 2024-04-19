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Суд відмовив Арестовичу в позові проти нардепки Совсун

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Суд відмовив Арестовичу в позові проти нардепки Совсун
Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович у грудні 2023 року вирішив позиватися до народної депутатки Інни Совсун
колаж: glavcom.ua

Арестович подав позов до суду на Совсун у відповідь на її допис про подання заяви на ексрадника до правоохоронних органів

Суд відмовив ексраднику Офісу президента Олексію Арестовичу в розгляді позову проти народної депутатки від партії «Голос» Інни Совсун про захист честі, гідності та ділової репутації. Про це йдеться в повідомленні Совсун у Facebook.

Торік Арестович подав позов до суду на Совсун у відповідь на її допис про подання заяви до правоохоронних органів щодо ймовірного вчинення ексрадником кримінального правопорушення за ст. 300 Кримінального кодексу – розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Це сталося після скандалу через його висловлювання про жінок.

«Арестович стверджував, що інформація в пості недостовірна, не відповідає дійсності, та є негативною. Нібито я порушила презумпцію невинуватості та «поширила звинувачення у вчиненні кримінального правопорушення без жодної належної на те підстави та фактичної основи», – пояснила нардепка.

Зрештою, суд ухвалив рішення на користь Совсун. Однак воно набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції. 

«З нетерпінням і трохи зневагою чекаю на апеляцію про захист честі, гідності та ділової репутації. Може, хоч на апеляцію він приїде до України?» – додала вона.

Суд відмовив Арестовичу в розгляді позову проти народної депутатки Інни Совсун
Суд відмовив Арестовичу в розгляді позову проти народної депутатки Інни Совсун
скріншот

Нагадаємо, раніше народна депутатка Інна Совсун написала заяву до правоохоронних органів, щоб ті відкрили кримінальне провадження щодо колишнього радника Офісу президента Олексія Арестовича за розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства та жорстокості. Увагу Совсун привернув так званий семінар Арестовича в Школі мислення Апейрон, про який розповіли журналістки Емма Антонюк і Яна Брензей.

За словами нардепки, висловлювання Арестовича «дуже нагадало про злочини росіян на окупованих територіях».

Як повідомлялося, журналістки й авторки ютуб-каналу «Палає» Яна Брензей та Емма Антонюк відвідали так звані «психологічні» семінари Олексія Арестовича та показали, що у своїх лекціях Арестович пропагує сексизм, стереотипи, насилля щодо жінок та мізогінію.

Совсун просила відкрити провадження щодо Арестовича за статтею 300 ККУ (Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію). Її санкція передбачає штраф, арешт чи позбавлення волі.

Згодом Нацполіція підтвердила відкриття кримінального провадження щодо Арестовича. А трохи пізніше стало відомо, що Арестович позивається до народної депутатки Інни Совсун.

Теги: Інна Совсун Олексій Арестович суд радник депутат

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