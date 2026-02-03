Головна Країна Політика
Верховна Рада розпочала рекордну 15-ту сесію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У залі зареєструвалися 219 народних депутатів
фото: скриншот з відео

Дев'яте скликання Верховної Ради є найдовшим в українській історії

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко відкрив 15-ту сесію Верховної Ради ІХ скликання. Це абсолютний рекорд, адже ніколи в історії парламент не доходив навіть до 13-ї сесії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Чергові сесії парламенту розпочинаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. Остання, 14-та сесія, була відкритою 2 вересня 2025 року. Оскільки виборів на час воєнного стану бути не може, роботу продовжує поточне, дев'яте скликання Верховної Ради, яке є найдовшим в українській історії.

Напередодні генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив на відкриті 15-ї сесії Верховної Ради. Він запевнив, що НАТО продовжує підтримку України, зокрема у військовому обладнанні, навчанні та забезпеченні ППО, та готове діяти «на роки вперед».

