Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату

Марк Рютте виступить під час відкриття 15-та сесії Верховної Ради

Завтра, 3 лютого, буде відкрита 15-та сесія Верховної Ради. Це абсолютний рекорд, адже ніколи в історії парламент не доходив навіть до 13-ї сесії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до Конституції, чергові сесії парламенту розпочинаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. Так, завтра розпочнеться нова сесія Ради. За словами парламентаря, у Раді виступатиме генеральний секретар Марк Рютте.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав-членів на практиці виступають проти її членства. За словами генсека, для позитивного рішення щодо вступу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає.

За результатами позачергових виборів 2019 року до парламенту пройшло 424 депутати з 450 можливих, а також 26 депутатів з мажоритарних округів. Це була найменша кількість народних обранців в історії через окупацію Криму та частини Донбасу, що унеможливило проведення виборів у 26 округах.

Одним із найунікальніших явищ цього скликання стала монобільшість партії «Слуга народу», яка вперше в історії України отримала абсолютну більшість місць (254 мандати) для одноосібного формування уряду. Це значно спростило процес ухвалення законів на початку каденції, але згодом призвело до внутрішніх конфліктів та зменшення кількості депутатів у складі фракції.