Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату
фото: AP

Марк Рютте виступить під час відкриття 15-та сесії Верховної Ради

Завтра, 3 лютого, буде відкрита 15-та сесія Верховної Ради. Це абсолютний рекорд, адже ніколи в історії парламент не доходив навіть до 13-ї сесії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до Конституції, чергові сесії парламенту розпочинаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. Так, завтра розпочнеться нова сесія Ради. За словами парламентаря, у Раді виступатиме генеральний секретар Марк Рютте.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав-членів на практиці виступають проти її членства. За словами генсека, для позитивного рішення щодо вступу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає.

Відповідно до Конституції, чергові сесії парламенту розпочинаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня щороку. Так, Верховна Рада 2 вересня 2025 року відкрила 14-ту сесію. Оскільки виборів на час воєнного стану бути не може, роботу продовжує поточне, дев'яте скликання Верховної Ради, яке є найдовшим в українській історії.

За результатами позачергових виборів 2019 року до парламенту пройшло 424 депутати з 450 можливих, а також 26 депутатів з мажоритарних округів. Це була найменша кількість народних обранців в історії через окупацію Криму та частини Донбасу, що унеможливило проведення виборів у 26 округах.

Одним із найунікальніших явищ цього скликання стала монобільшість партії «Слуга народу», яка вперше в історії України отримала абсолютну більшість місць (254 мандати) для одноосібного формування уряду. Це значно спростило процес ухвалення законів на початку каденції, але згодом призвело до внутрішніх конфліктів та зменшення кількості депутатів у складі фракції.

Читайте також:

Теги: Марк Рютте НАТО Верховна Рада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу
Пріоритети оборони 2026: Україна та НАТО посилюють ППО та технологічну перевагу
Вчора, 12:57
Контактна група з питань оборони України проведе зустріч
Коли відбудеться новий «Рамштайн»: названо дату
30 сiчня, 16:14
У Верховній Раді лежить законопроєкт про регулювання месенджера Telegram
Незаконна реклама онлайн-казино. Азартний регулятор «ПлейСіті» назвав найбільш проблемний сегмент
28 сiчня, 20:30
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Рютте перевищив повноваження у питанні Гренландії
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
У новому світовому порядку Україна вперше матиме сильні карти
21 сiчня, 18:54
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
Міністр фінансів США відповів, чи вийдуть Сполучені Штати з НАТО
18 сiчня, 23:22
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
Консультантка Ради отримувала гроші з Кремля та має батька в Міноборони РФ: розслідування
13 сiчня, 14:14
Чи розвалить НАТО зазіхання Трампа на Гренландію? Аналіз CNN
Чи розвалить НАТО зазіхання Трампа на Гренландію? Аналіз CNN
11 сiчня, 04:15
Прем'єрка Данії заявила, що агресія США проти Гренландії зруйнує НАТО
Прем'єрка Данії заявила, що агресія США проти Гренландії зруйнує НАТО
5 сiчня, 23:45

Політика

Росія торік поставила Придністров’ю майже 700 млн кубометрів газу
Росія торік поставила Придністров’ю майже 700 млн кубометрів газу
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату
Генсек НАТО прибуде до Києва: названо дату
Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу
Угорщина подала позов до Суду ЄС через заборону імпорту російського газу
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
США і Росія без ядерного договору. FT оцінила наслідки для світу
Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами
Єврокомісія анонсувала новий пакет санкцій перед переговорами

Новини

Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
Сьогодні, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
Сьогодні, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
Вчора, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua