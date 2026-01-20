Головна Київ Новини
Рада залишилася без тепла й води після обстрілу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Рада залишилася без тепла й води після обстрілу
Апарат парламенту сьогодні працюватиме дистанційно
фото з відкритих джерел

Нардеп Железняк: «У моєму кабінеті десь +12 градусів»

Після масованої комбінованої атаки ворога на столицю у ніч на 20 січня у будівлі Верховної Ради виникли серйозні проблеми з комунальними мережами. Як повідомляє «Главком», ситуація в урядовому кварталі залишається складною через загальний стан енергосистеми столиці.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що через відсутність опалення та водопостачання апарат парламенту сьогодні працюватиме дистанційно.

«Конкретно у моєму кабінеті що так, що так опалення майже не було і десь +12 градусів», – повідомив він. 

Голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заперечив інформацію про припинення очної роботи. Він закликав не поширювати чутки та запевнив, що парламент продовжує функціонувати попри дискомфорт.

«ВР на місці. Працюємо. Без опалення, в куртках, але хлопцям на фронті точно важче. Тому не маємо права на слабкість», – написав Гетманцев у соцмережах. 

Нагадаємо, Київ зіткнувся з найскладнішою ситуацією в енергетиці та комунальній сфері за всі чотири роки повномасштабної війни. Через наслідки масованої атаки 9 січня столиця живе в режимі екстрених відключень, а сотні будинків досі залишаються без опалення.

Після обстрілу 13 січня в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур.

У Києві на тлі стабілізації енергосистеми продовжують цілодобово працювати мобільні пункти незламності ДСНС. Від початку їхнього розгортання послугами наметів-рятувальників скористалися вже понад 9 тис. мешканців столиці. 

