  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Віце-прем'єр заявив, що повертається на телебачення

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олексій Резніков повертається на телебачення - Віце-прем'єр заявив, що повертається на телебачення

    Олексій Резніков повертається на телебачення

    Фото з відкритих джерел

    Резніков візьме участь у телепередачі на каналі «Україна»

    Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повертається на телебачення, де буде учасником передачі «Що? Де? Коли?». Про це міністр повідомив у Facebook.

    «Після дуже довгої п’ятирічної перерви в етер повертається легендарна «Що? Де? Коли?», – повідомив Резніков.

    За його словами, новий сезон телепередачі невдовзі стартує на каналі «Україна».

    «Сподіваюсь, вам буде цікаво. І якщо ви ще не встигли полюбити цю гру, як люблю її я, – у вас все попереду», – додав він.

    До слова, нещодавно у Кишиневі пройшли переговори між віцепрем'єр-міністром України з тимчасово окупованих території Олексієм Резніковим та віцепрем'єр-міністром Молдови з реінтеграції Владиславом Кульмінським.

    Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

    Зазначимо, Зеленський у Молдові закликав збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі.

    Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер парламенту Молдови Ігор Гросу під час зустрічі обговорили посилення співпраці між країнами.

    Теги: телебачення міністр Україна Олексій Резніков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Віце-прем'єр заявив, що повертається на телебачення