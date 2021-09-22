Віце-прем'єр заявив, що повертається на телебачення

Резніков візьме участь у телепередачі на каналі «Україна»

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повертається на телебачення, де буде учасником передачі «Що? Де? Коли?». Про це міністр повідомив у Facebook.

«Після дуже довгої п’ятирічної перерви в етер повертається легендарна «Що? Де? Коли?», – повідомив Резніков.

За його словами, новий сезон телепередачі невдовзі стартує на каналі «Україна».

«Сподіваюсь, вам буде цікаво. І якщо ви ще не встигли полюбити цю гру, як люблю її я, – у вас все попереду», – додав він.

До слова, нещодавно у Кишиневі пройшли переговори між віцепрем'єр-міністром України з тимчасово окупованих території Олексієм Резніковим та віцепрем'єр-міністром Молдови з реінтеграції Владиславом Кульмінським.

Нагадаємо, наприкінці серпня президент України Володимир Зеленський у Кишиневі зустрівся з президенткою Республіки Молдова Маєю Санду. Зеленський наголосив, що Україна вважає Молдову важливим партнером.

Зазначимо, Зеленський у Молдові закликав збільшити присутність сил НАТО у Чорному морі.

Також прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та спікер парламенту Молдови Ігор Гросу під час зустрічі обговорили посилення співпраці між країнами.