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Китай почав шантажувати світ співпрацею із Путіним 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Китай почав шантажувати світ співпрацею із Путіним 
Пекін готовий посилити стратегічну взаємодію з Росією  
фото з відкритих джерел

Напередодні Китай висловив протест проти так званого «втручання у внутрішні справи» 

Китайська влада на тлі загострення стосунків із ЄС та США навколо ситуації в Тайванській протоці заявила, що готова зміцнювати стратегічну співпрацю з Росією, заявив у п'ятницю міністр закордонних справ КНР Ван І. Про це повідомили російські ЗМІ.

«Росія незмінно дотримується принципу «одного Китаю», виступаючи проти будь-яких посягань на суверенітет нашої країни», – заявив він на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Пномпені.  

Тож Пекін готовий посилити стратегічну взаємодію з РФ, щоб «спільно ще ефективніше відстоювати міжнародну систему, в якій ключову роль відіграє ООН, а також порядок, що спирається на норми загальноприйнятого міжнародного права», зазначив глава МЗС Китаю.  

Буцімто позиція Москви щодо Тайваню «свідчить про високий рівень китайсько-російського всеосяжного стратегічного партнерства», а також підтримку, яку КНР і Росія надають один одному на міжнародній арені.  

При цьому Пекін ігнорує безпрецедентне порушення міжнарожного права – вторгнення РФ в Україну, вперто називаючи війну «українською кризою». 

КНР завжди використовує саме таке визначення, коли коментує війну проти України. Там також не називають Росію країною-агресоркою. Натомість Пекін підтримує пропаганду Москви, основна теза якої полягає в тому, що країни Заходу та НАТО загрожують безпеці РФ.

До слова, напередодні міністерство закордонних справ Китаю заявило, що викликало європейських дипломатів, щоб висловити їм протест у зв’язку із заявою G7 та ЄС з критикою військових навчань Китаю довкола Тайваню. 

Як відомо, країни G7 та Євросоюз у своїй заяві критикують проведення Китаєм військових навчань довкола Тайваню після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, зауваживши, що це не можна вважати приводом для агресивної військової діяльності.

Тим часом балістичні ракети, випущені Китаєм у рамках навчань поблизу Тайваню, упали у виключній (морській) економічній зоні Японії. Влада країни висловила протест китайському уряду.

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Теги: США ЄС МЗС ООН Китай

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