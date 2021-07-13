Відставка Авакова. Шкіряк заявив, що «піде разом зі своїм міністром»

Зорян Шкіряк провів понад сім років у команді МВС України і близько 10 років – поруч з Арсеном Аваковим

Шкіряк піде з МВС «із гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очей»

Радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що піде у відставку разом з Арсеном Аваковим. У своєму Facebook Шкіряк написав, що провів понад сім років у команді МВС України і близько 10 років – поруч з Аваковим.

«Це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи. Зрештою, всьому свій час, і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очей».

Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.