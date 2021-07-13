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    Відставка Авакова. Шкіряк заявив, що «піде разом зі своїм міністром»

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    Зорян Шкіряк провів понад сім років у команді МВС України і близько 10 років &ndash; поруч з Арсеном Аваковим - Відставка Авакова. Шкіряк заявив, що «піде разом зі своїм міністром»
    Зорян Шкіряк провів понад сім років у команді МВС України і близько 10 років – поруч з Арсеном Аваковим
    Фото: Уніан

    Шкіряк піде з МВС «із гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очей»

    Радник голови МВС Зорян Шкіряк заявив, що піде у відставку разом з Арсеном Аваковим. У своєму Facebook Шкіряк написав, що провів понад сім років у команді МВС України і близько 10 років – поруч з Аваковим.

    «Це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи. Зрештою, всьому свій час, і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром. Піду з гордо піднятою головою, ні перед ким не опускаючи очей».

    Як відомо, ввечері 13 липня президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» запропонував кандидата на посаду міністра внутрішніх справ – нардепа Дениса Монастирського.

    Згодом Монастирський заявив, що вирішив погодитись на пропозицію президента Володимира Зеленського очолити МВС.

    Раніше ЗМІ повідомили, що одним з кандидатів на пост глави МВС є голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Другим – голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності правоохоронного комітету Ради Олександр Бакумов.

    Нагадаємо, 13 липня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков підтвердив інформацію про відставку з поста глави МВС.

    За інформацією ЗМІ, Верховна Рада розгляне в четвер, 15 липня, відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

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    Теги: МВС Арсен Аваков кадрові зміни відставка політика радник
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    Відставка Авакова. Шкіряк заявив, що «піде разом зі своїм міністром»