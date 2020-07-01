Уряд хоче заборонити безкоштовні пакети в магазинах



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Уряд вітає плани заборонити безкоштовні пакети в магазинах

У разі прийняття, Закон вступить у дію з 1 січня 2021 року – від цього дня усі тонкі пластикові пакети товщиною до 50 мікрон буде заборонено поширювати

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський виступає за обмеження обігу пластикових пакетів

Про це Абрамовський заявив під час брифінгу у Кабміні.

Зокрема, йдеться про законопроект № 2051-1, який нардепи схвалили у першому читанні.

«Цей законопроект направлений на обмеження пластикових пакетів в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та надання послуг. На першому етапі забороняється безоплатне поширення пластикових пакетів. Не існує безкоштовних пакетів. Ми платимо за них у вартості середнього чеку в незалежності від того беремо ми їх чи ні. Відтепер будемо платити лише за те, що використовуємо», - заявив Абрамовський.

Також міністр уточнив, що під заборону підпадає і поширення оксорозкладних пластикових пакетів. Адже їх домішки допомагають розпадатися пакету на мікропластик, що легко потрапляє в довкілля та воду, а це становить велику загрозу здоров’ю людини.

У разі прийняття, Закон вступить у дію з 1 січня 2021 року – від цього дня усі тонкі пластикові пакети товщиною до 50 мікрон буде заборонено поширювати.

«Можна буде використовувати лише надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон, - уточнив Роман Абрамовський. – Ці пакети використовуються для м’яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів, для яких пакет є первинною упаковкою».

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів зазначив, що пандемія Covid-19 внесла і свої корективи в поширення відходів масок та рукавичок.

Абрамовський додав, що саме з цих причин нами будуть розроблені рекомендації для громадян щодо поводження такими відходами, які продукуються в домогосподарствах. Приміром, маски та рукавички потрібно скласти в пакет, міцно зав’язати та зі звичайними побутовими відходами покласти в баки-накопичувачі.

До слова, у п’ятницю, 3 липня, в рамках Міжнародного дня відмови від поліетиленових пакетів киян та гостей столиці запрошують приєднатися до акції «День без поліетилену» (International Plastic Bag-Free Day).