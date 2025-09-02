Головна Країна Політика
Жінкам-депутаткам дозволено виїзд за кордон: Держприкордонслужба пояснила нові правила

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон
фото: Наталія Порощук, glavcom.ua

Депутаток місцевих рад не випустять прикордонники за кордон, якщо інформація щодо них не буде оновлена у базі даних

Кабінет міністрів України вніс зміни до правил перетину державного кордону для жінок-депутатів місцевих рад. Відтепер такі посадовиці можуть перетинати державний кордон під час воєнного стану. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає «Главком». 

Водночас Держприкордонслужба нагадала, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, окрім тих, хто обіймає посади в органах місцевого самоврядування.  Йдеться про жінок-депутаток, які мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій й отримують заробітну плату з місцевого бюджету.

Ця категорія посадовиць має право перетинати держкордон на підставі:

  • відповідних рішень про службові відрядження,
  • з метою відвідування дітей, які перебувають за межами України,
  • для супроводження таких дітей для виїзду за межі України.

«Пропуск зазначеної категорії осіб на виїзд України буде здійснюватися лише після оновлення відповідних баз даних у спосіб та терміни, визначені Кабміном», – пояснила ДПСУ.

Нагадаємо, 27 серпня Кабмін дозволив жінкам-депутатам місцевих рад, які працюють на громадських засадах, перетинати державний кордон під час воєнного стану.

Також уряд оновив порядок перетину державного кордону, за яким чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили перетинати кордон під час воєнного стану.

Теги: Держприкордонслужба кордон

