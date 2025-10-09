Парламент прийняв закон про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Рада ухвалила документ про направлення підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії

Верховна Рада схвалила рішення президента України Володимира Зеленського про направлення підрозділів ЗСУ до інших держав. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За законопроєкт проголосували 282 народні депутати. Указом передбачено направлення відповідних підрозділів ЗСУ до Туреччини та Великої Британії на час дії воєнного стану.

«У зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України та нарощуванням агресором зусиль щодо подальшого захоплення території нашої держави виникла необхідність направлення і перебування військовослужбовців, у складі підрозділів, на території держав-партнерів, що сприятиме отриманню складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету територіальної цілісності України», – зазначено в пояснювальній записці.

Закон передбачає відправлення до Туреччини корвета Військово-морських сил ЗСУ «Гетьман Іван Мазепа» у складі штатного екіпажу загальною чисельністю до 106 військових, а також відправлення до Великої Британії та Північної Ірландії:

протимінного корабля «Черкаси» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінного корабля «Чернігів» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінного корабля «Маріуполь» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінного корабля «Мелітополь» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

протимінного корабля «Генічеськ» у складі штатного екіпажу чисельністю до 39 військових;

Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії Військово-морських сил ЗСУ у складі штабу протимінних дій чисельністю до 20 військовослужбовців.

Нагадаємо, 22 вересня президент Володимир Зеленський подав до Ради проєкт закону про схвалення указу президента України «Про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав».