Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду

Наталія Порощук
Наталія Порощук
92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті
Найбільше позовів подано в Дніпропетровській області

В Україні наразі зафіксовано 135 судових справ за позовами ТЦК щодо обмеження права керування автомобілем. Із них 42 відкрито вже цього року – це більше, ніж за весь 2024 рік. Водночас нинішній рік може стати рекордним, адже за весь 2025 рік було лише 52 такі справи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження «Опендатабот».

При цьому 92% проваджень так і не дійшли до розгляду по суті, зупинившись на стадії процесуальних ухвал. Остаточні рішення суди ухвалили лише в 11 випадках: у 10 позови ТЦК задовольнили, ще в одному – відмовили.

Аналіз судових рішень свідчить, що основною причиною масового «відсіву» є процесуальні помилки з боку ТЦК. Позови нерідко подаються з недоліками або без сплати судового збору. У таких випадках суд залишає заяву без руху, надаючи час для виправлення. Якщо ж помилки не усуваються, матеріали повертають заявнику.

Найбільше таких позовів подано в Дніпропетровській області – 35, що становить понад чверть від загальної кількості. Далі йде Київська область із 23 справами, а Хмельницька та Житомирська мають по 13. Водночас у низці регіонів ТЦК взагалі не подають подібних позовів – зокрема, у прифронтових областях, а також у Волинській, Миколаївській, Тернопільській, Одеській, Черкаській областях і в Києві.

Нагадаємо, в Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Обережно, вас не знімають! Військових ТЦК, які «забувають» увімкнути камеру, судять: перші вироки».

До слова, у Косові Івано-Франківської області суд визнав винним офіцера районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки у недбалому ставленні до військової служби. Йому призначили штраф 17 тис. гривень.

