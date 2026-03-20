«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: названо дату та час
У реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи
З 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи. Таким чином, у застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.
«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF», – наголошує відомство.
Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.
Нагадаємо, Кабмін розширює критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств.
До слова, у Верховній Раді готують чергове посилення законодавства щодо мобілізації та проходження військової служби. Станом на березень 2026 року пріоритетом є боротьба з ухиленням від призову та випадками самовільного залишення частин.
Як повідомлялося, Міністерство оборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку «Резерв+».
