«Резерв+» тимчасово зупинить роботу: названо дату та час

glavcom.ua
фото: Міноборони

У реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи

З 21:00 20 березня до 09:00 21 березня у реєстрі «Оберіг» проходитимуть планові технічні роботи. Таким чином, у застосунку «Резерв+» не можна буде отримати послуги чи оновити «Резерв ID». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

«Щоб ваш електронний військово-обліковий документ завжди був під рукою, завчасно завантажте PDF-версію. Для цього на головному екрані застосунку натисніть плюс та виберіть «Завантажити PDF», – наголошує відомство.

Роботи завершаться о 09:00 21 березня, після чого сервіси працюватимуть у звичному режимі.

Нагадаємо, Кабмін розширює критерії визначення підприємств, установ та організацій критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ. Зміни передбачають доповнення чинних критеріїв новою категорією підприємств.

До слова, у Верховній Раді готують чергове посилення законодавства щодо мобілізації та проходження військової служби. Станом на березень 2026 року пріоритетом є боротьба з ухиленням від призову та випадками самовільного залишення частин. 

Як повідомлялося, Міністерство оборони продовжує розширювати перелік відстрочок від мобілізації, які можна оформити у застосунку «Резерв+».

Читайте також:

Читайте також

ТЦК у заміському комплексі Sobi Club під Києвом
Посилення мобілізації в Києві та перекриття доріг: у ТЦК пояснили, що відбувається насправді
Сьогодні, 09:59
92% справ зупинилися на етапі процесуальних ухвал й так не дійшли до розгляду по суті
Обмеження керування авто: скільки позовів ТЦК дійшли до суду
Сьогодні, 08:05
Парламентар спростував інформацію про примусову мобілізацію депутатів
Мобілізація нардепів. Арахамія пояснив слова президента
16 березня, 17:09
Зеленський: Питання – в ППО. Або нам дадуть США ліцензію на «Петріот», або ми отримаємо ліцензію від когось із європейських партнерів
Український залізний купол? Президент озвучив ключове завдання для нового міністра оборони
15 березня, 10:37
Депутат вважає, що колізії у законодавстві знижують ефективність мобілізаційних заходів
Нардеп-«слуга» придумав, як покращити мобілізацію
13 березня, 10:11
Вербування іноземців до російської армії здійснюється на системній основі
РФ сформувала чорний список держав, з яких не можна вербувати найманців для війни з Україною
10 березня, 07:22
Федоров: Домовилися залучити додаткові ресурси для продовження та масштабування проєкту Лінія дронів
Міноборони та Нідерланди масштабують Лінію дронів
1 березня, 09:02
Зеленський: Працюємо над розвитком вертикалі цифрових офіцерів у ЗСУ
Федоров анонсував появу цифрового офіцера в кожному корпусі й бригаді
27 лютого, 17:12
«Воткинський завод» виробляє міжконтинентальні балістичні ракети
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
21 лютого, 16:33

Новини

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
