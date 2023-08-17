Верещук прокоментувала чутки про перехід на посаду міністра оборони

Про своє бажання очолити оборонне відомство Верещук заявляла восени 2021 року

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук спростувала чутки про свій перехід у Міністерство оборони. Про це йдеться в її дописі у Facebook.

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Верещук прокоментувала реакцію частини політичної та медійної спільноти на свій попередній допис про те, скільки триватиме війна з Росією, і зазначила, що кадрові зміни не передбачені.

«...Ще деяких моїх «фанів» дуже стурбували чергові чутки про мене в контексті можливих перестановок у Міноборони. Щоб заспокоїти тих, кого зачепив або стурбував мій вчорашній пост... Про мій перехід в Міноборони не йдеться. Працюю там, де я є», – зазначила міністерка.

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Водночас, тиждень тому в інтерв'ю «Радіо Свобода», на запитання, чи погодилася б вона обійняти посаду міністра оборони зараз, Верещук відповіла, що виконає будь-яку волю президента та уряду і має навички, які дозволять ухвалювати рішення і брати на себе відповідальність. Втім наразі, мовляв, бачить себе саме в Мінреінтеграції.

«У нас є верховний головнокомандувач, він вирішує. Я виконаю будь-яку волю президента і уряду. Тому що у воєнний час немає «хочу-не хочу», «погоджусь-не погоджусь». Я – людина військова. Тому я чітко знаю, що таке наказ і що таке розпорядження. Скажуть піти – я піду, скажуть ні, я не буду йти. Але я бачу себе більше там зараз, де я є», – сказала Верещук.

Цікаво, що про своє бажання стати міністром оборони Ірина Верещук заявляла ще восени 2021 року. «У мене є вища військова освіта, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один з синів військовий», – говорила тоді вона. Проте після звільнення Андрія Тарана 4 листопада 2021 р. новим міністром оборони став Олексій Резніков, який очолює відомство досі.

Нагадаємо, влада сказала українцям правду про тривалість війни. Верещук заявила, що війна з Росією триватиме довго і не завершиться ані до кінця цього року, ані до наступної весни, як дехто сподівається. Українці висловили припущення, що цей пост може свідчити про амбіції міністерки перейти у Міноборони.

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Як відомо, на тлі корупційних скандалів у Міноборони, у мережі ширяться чутки про можливість відставки міністра оборони Резнікова. Проте минулого місяця керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що інформація про підготовку звільнення глави оборонного відомства не відповідає дійсності.

Раніше з'явилася офіційна заява від керівника фракції «Слуга народу» Давида Арахамії. За його словами, Міноборони очолить керівник ГУР Кирило Буданов, натомість Резнікова призначать керувати Мінстратегпромом.

Зауважимо, за даними «Главкома», кадрові рокірування в уряді очікуються восени – міністру Резнікову знайдено заміну, і це не Буданов.

До слова, Резніков може отримати нову посаду.