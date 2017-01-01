Віталій Корчик: Поширення неправдивої інформації щодо «Украероруху» загрожує безпеці країни

Корчик заявив, що розхитування ситуації навколо «Украероруху» є неприпустимим

Розхитування ситуації навколо Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» та поширення неправдивої інформації щодо роботи підприємства негативно впливають, насамперед, на національну безпеку. Про це заявив з трибуни парламенту народний депутат фракції «Народний фронт», член парламентського



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Корчик заявив, що розхитування ситуації навколо «Украероруху» є неприпустимим

Розхитування ситуації навколо Державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух» та поширення неправдивої інформації щодо роботи підприємства негативно впливають, насамперед, на національну безпеку. Про це заявив з трибуни парламенту народний депутат фракції «Народний фронт», член парламентського Комітету з питань транспорту Віталій Корчик.

«Будь-яке викривлення або поширення неправдивої інформації щодо роботи підприємства та його директора негативно впливає на обороноздатність країни. Розхитування ситуації навколо «Украероруху» є неприпустимим. Наслідки цього можуть бути катастрофічні для України», - наголосив народний депутат.

Він підкреслив, що «Украерорух» має стратегічне значення для безпеки держави та її повітряного простору. Підприємство є основою об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху. У 2014 році, після анексія Криму, захоплення Луганської та Донецької областей, підприємство втратило майже 70% своїх доходів. Тоді довелось «заморозити» виплату пільг його працівникам. Однак, за три роки керівнику підприємства Дмитру Бабейчуку вдалось підняти рівень доходів підприємства і відновити виплати.

«Заробітна плата за три роки зросла на 52%. Лише у цьому році зарплати зросли на 37%. Прийнято рішення про збільшення на 5% посадових окладів та винагороду за вислугу років, збільшено на 15% оклади за володіння іноземною мовою та використання її у роботі», - підкреслив народний депутат.

«Зняті обмеження щодо здійснення капітальних інвестицій, які ми були вимушені впровадити в рамках антикризової програми. У фінансовому плані на 2017 рік було передбачено здійснення капітальних інвестицій на загальну суму 643 млн грн. У проекті фінансового плану на 2018 рік сума передбачена вже в 680 млн грн», - наголосив він.

За словами Віталія Корчика, «Украерорух» посідає передові місця за рівнем системи безпеки польотів.

«За оцінками Європейської організації з безпеки аеронавігації та Міжнародної організації цивільних підприємств аеронавігаційного обслуговування, система управління безпекою польотів «Украероруху» на 5-му місці з 48 країн з європейського регіону», - підкреслив народний депутат.

«Скажіть, якщо українське підприємство має такі прибутки, то хто виграє від знищення «Украероруху» і послаблення обороноздатності держави? Відповідь очевидна», - резюмував він.

Віталій Корчик також висловив сподівання, що парламент підтримає законопроект №4638, який необхідний для правового врегулювання процесу використання земель оборони для розміщення засобів зв'язку, навігації, спостереження, що належить до «Украероруху».

Як розповів директор «Украероруху» Дмитро Бабейчук, на сьогоднішній день підприємство «Украерорух» займає одну з лідируючих позицій в рейтингу забезпечення безпеки польотів в Європейському регіоні.