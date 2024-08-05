Анонс Олімпіади на 5 серпня. Чи зможе Україна розвинути свій медальний успіх?

Ілля Ковтун чотири рази потрапив до п'ятірки найкращих на цій Олімпіаді, проте на цей момент не зміг здобути медаль

Сьогодні вболіваємо за Ковтуна, Ус, Верняєва, Коростильова, Сову-Ріжко

У десятий день Олімпійських Ігор-2024 9 українських представників виступлять у 6 видах спорту: легкій атлетиці, кульовій стрільбі, веслувальному слаломі, спортивній гімнастиці, боротьбі та стрибках у воду.

Першим з українців за медалі Олімпіади сьогодні розпочне боротьбу Павло Коростильов. Український стрілець зумів з третім результатом подолати кваліфікацію у 25-метровому швидкострільному пістолеті та матиме шанси піднятися на подіум. Для цього йому доведеться здолати опір від китайських стрільців, володаря світового рекорду кваліфікацій Флоріана Петера, призера етапів Кубка світу Массімо Спінелли та дебютанта Олімпіад Йонгдже Чо.

Останньою надією здобути першу за 7 років медаль Олімпійських Ігор у спортивній гімнастиці буде фінал у паралельних брусах серед чоловіків. Україну представлятимуть 12-разовий переможець етапів Кубка світу, дворазовий чемпіон Європи у цій дисципліні Ілля Ковтун, а також олімпійський чемпіон-2016, чотириразовий призер світових першостей у брусах Олег Верняєв. Наші гімнасти мають непрості програми на паралельних брусах і за умов бездоганного виконання можуть боротися за трійку найкращих. Головними суперниками українців будуть чинний олімпійський чемпіон Чіньюан Цоу, чинний чемпіон світу Лукас Дауссер та бронзовий призер Олімпіади-2020 Ферхат Арікан.

Продовжує боротьбу за нагороди Олімпійських Ігор у байдарці-кросі наша слаломістка Вікторія Ус. Веслувальниця вчора змогла посісти друге місце у заїзді першого раунду та кваліфікуватися до шістнадцятки найкращих. Вікторія є чемпіонкою Європейських Ігор-2023 і знає, як дивувати тоді, коли від неї цього не очікують. Для проходу до півфіналу Ус треба посісти перше чи друге місце у непростому чвертьфіналі з британкою Меллорі Франклін, француженкою Анжеле Юг та дворазовою призеркою чемпіонатів світу Аною Сатілою.

Розпочинає виступ на Олімпіаді і наші представники боротьби, першою з яких змагатиметься Тетяна Сова-Ріжко. Українська представниця вагової категорії до 68 кілограмів пропустила більшу частину сезону, однак на початку року виборола срібло континентальної першості та є однією з сіяних. У першому раунді сітка передбачає зустріч з індійською спортсменкою Нішею Нішею, а ось за вихід до півфіналу, найімовірніше, доведеться боротися проти бронзової призерки останнього чемпіонату світу, молдованки Ірини Рингачі.

Для стрибунів у воду стартує особиста частина змагань. Відривати для нашої країни виступи в індивідуальному турнірі випало Софії Лискун, яка виступає на десятиметровій вишці. Триразовій чемпіонці Європи спершу потрібно потрапити до 18 найкращих за підсумками 5 кваліфікаційних стрибків, а потім, у півфіналі, стати однією з дванадцяти фіналісток.

У втішному раунді змагатимуться троє українських легкоатлетів: у бігу на 400 метрів з бар'єрами Анні Рижиковій та Вікторії Ткачук потрібно потрапити до двійки найкращих у своїх забігах, а ось Олександру Погорілку для проходу до півфіналу необхідно буде або вигравати забіг, або стати найкращим за часом серед усіх других місць.

Розклад українців 5 серпня

10:30. Кульова стрільба, чоловіки. Малокаліберний пістолет. Фінал. Павло Коростильов

11:00. Стрибки у воду, жінки. Особисті змагання, десятиметрова вишка. Кваліфікація. Софія Лискун

11:50. Легка атлетика, жінки. 400 метрів з бар'єрами. Втішний раунд. Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

12:20. Легка атлетика, чоловіки. 400 метрів. Втішний раунд. Олександр Погорілко

12:45. Спортивна гімнастика, чоловіки. Паралельні бруси. Фінал. Ілля Ковтун, Олег Верняєв

16:00. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 68 кілограмів. Попередні поєдинки. Тетяна Сова-Ріжко

16:30. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-крос. 1/4 фіналу. Вікторія Ус

У разі виходу до наступних раундів

16:00. Стрибки у воду, жінки. Особисті змагання, десятиметрова вишка. Півфінал. Софія Лискун

17:43. Веслувальний слалом, жінки. Байдарка-крос. Фінали. Вікторія Ус

22:00. Боротьба, жінки. Вагова категорія до 68 кілограмів. Півфінали. Тетяна Сова-Ріжко

Нагадаємо, що Олімпійські ігри в Україні транслюватимуть регіональні канали Суспільного, канал Суспільне Спорт та ресурс Megogo. Результати змагань також доступні на офіційному сайті Олімпійських Ігор.

До слова, Україна вчора піднялася на 17 медального заліку завдяки золотій нагороді Ярослави Магучіх та бронзових нагород від Ірини Геращенко та Михайла Кохана.

Олімпіада-2024. Медальний залік