Восьмий пакет санкцій щодо Росії не є жорстким. Дмитро Кулеба розчарований діями ЄС

Восьмий пакет санкцій проти Росії через її напад на Україну, який обговорюють у Європейському союзі, не є жорстким

Восьмий пакет санкцій проти Росії, який нині готує Євросоюз, не завдасть реальної шкоди економіці країни-агресорки. Таку думку висловив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише interfax.com.ua.

«Пакет відверто не відповідає рівню путінської ескалації та загроз, які Росія на сьогодні становить для Європи та світу, – наголосив міністр. – Тому… буде посилено підтримку у військовій та економічній частинах».

Кулеба розповів, що йому «щоранку кладуть на стіл документ із 20 сторінок», де вказано, що Україна вже отримала й отримає від кожної з країн.

«Саме в контексті оголошеної мобілізації, оголошених і вже проведених «референдумів» і можливої анексії ми бачимо, як уряди дружніх країн прискорюють рішення про надання конкретної військової допомоги нашій країні», – наголосив глава МЗС України.

Нагадаємо, 30 вересня Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) ухвалила рішення про застосування санкцій до значущих фізичних і юридичних осіб РФ – у ньому «тисячі прізвищ і тисячі компаній». За даними ЗМІ, у санкційному списку опинилися Віктор Медведчук, президент-утікач Віктор Янукович та низка впливових російських олігархів.

Раніше повідомлялося, що міністерство фінансів США в п’ятницю оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв’язку з анексією чотирьох областей України. Британія своєю чергою запровадила санкції проти голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної.

Також у зв’язку з оголошенням російським диктатором Володимиром Путін анексії українських територій Канада запровадила нові санкції проти РФ.