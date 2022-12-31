Вступ до Європейського Союзу: Шмигаль розповів, скільки в України залишилось часу

Шмигаль запевнив, що сотні нормативних актів вже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року. Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

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«За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців», – сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що йдеться про: «енергетичний безвіз», «транспортний безвіз», «економічний безвіз», «митний безвіз» та «цифровий безвіз».

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«Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, уряд анонсував індексацію пенсій у наступному році.

Також Денис Шмигаль розповів, як росіяни готувалися до масованого обстрілу України.