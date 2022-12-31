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Вступ до Європейського Союзу: Шмигаль розповів, скільки в України залишилось часу

Юрій Лящук
glavcom.ua
Вступ до Європейського Союзу: Шмигаль розповів, скільки в України залишилось часу
Україна отримала п'ять так званих безвізів із ЄС
фото з відкритих джерел

Шмигаль запевнив, що сотні нормативних актів вже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав стратегічним завданням України відповідати критеріям вступу до Європейського Союзу вже до кінця 2024 року. Про це він сказав на засіданні уряду в п'ятницю, передає «Інтерфакс-Україна».

«За цей рік в умовах війни ми отримали п'ять так званих безвізів із ЄС. Те, що планувалося робити роками, ми зробили за 10 місяців», – сказав Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що йдеться про: «енергетичний безвіз», «транспортний безвіз», «економічний безвіз», «митний безвіз» та «цифровий безвіз».

«Це лише верхівка всієї роботи. Сотні нормативних актів вже ухвалено, щоб наше законодавство повністю відповідало європейському. Ще сотні готуються до ухвалення наступного року. Наше стратегічне завдання – відповідати критеріям вступу вже до кінця 2024 року», – заявив прем'єр.

Нагадаємо, уряд анонсував індексацію пенсій у наступному році.

Також Денис Шмигаль розповів, як росіяни готувалися до масованого обстрілу України.

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Теги: Україна Європейський союз Денис Шмигаль

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