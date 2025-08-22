Китай відповів на слова Зеленського про свою роль у гарантіях безпеки

За словами президента України, Китай, який не допоміг зупинити війну і підтримував РФ, не може бути одним з гарантів безпеки

Китай «завжди займав об'єктивну та справедливу позицію та був чесним і неупередженим» щодо війни Росії проти України. Таку заяву зробила речниця китайського МЗС Мао Нін у відповідь на слова президента Володимира Зеленського про те, що Пекін не може бути гарантом безпеки для України, повідомляє «Главком».

«Китай завжди займав об'єктивну та справедливу позицію та завжди був чесним і неупередженим щодо української кризи, що є очевидним для всіх. Важливо прагнути спільної, всеосяжної, кооперативної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню української кризи», – сказала речниця.

Посадовиця додала, що Китай готовий відігравати конструктивну роль у цьому напрямку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Китай не може розглядатися як один з гарантів безпеки для України. Він наголосив, що країна, яка не допомогла зупинити війну і навіть підтримувала агресора, не може брати на себе такі зобов'язання.

Раніше стало відомо, що безпекові гарантії для України можуть мати два рівні. Вони повинні поєднувати як дипломатичні, так і практичні кроки для зміцнення обороноздатності країни. Як повідомлялося, Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України. Зараз перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки тривають щоденно.

За словами президента Володимира Зеленського, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.