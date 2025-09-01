Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія, вибухи у Росії: головне за ніч

Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія відбулося у Хмельницькій області

У Росії у Краснодарському краю безпілотники атакували електропідстанцію, СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія, у Франції зберуться лідери, щоб обговорити гарантії безпеки для України. «Главком» зібрав головні події ночі проти 1 вересня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Росії

У ніч на 1 вересня безпілотники атакувала місто Кропоткін у Краснодарському краю.

Як відомо, ударні БпЛА уразили електричну підстанцію 330 кВ «Кропоткін». Об’єкт забезпечував живлення регіональної енергосистеми та вузлових залізничних комунікацій Краснодарського краю.

Жителі Кропоткіна пишуть, що внаслідок атаки у місті почалися проблеми з електропостачанням.

Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримано

Президент Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та Національна поліція затримали підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

«Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк щойно доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія. Тривають необхідні слідчі дії. Доручив представити суспільству наявну інформацію. Дякую правоохоронцям за оперативну та злагоджену роботу. Всі обставини цього жахливого вбивства мають бути зʼясовані», – написав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що говорив з Генеральним прокурором Русланом Кравченком. Як стало відомо, підозрюваний дав перші показання. Зараз проводяться подальші невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин цього вбивства.

У Франції обговорять гарантії безпеки для України

4 вересня президент Франції Еммануель Макрон проведе зустріч з Дональдом Трампом і лідерами ЄС.

За повідомленнями посадовців, до Парижа запросили всіх учасників переговорів, що відбулися у Вашингтоні 18 серпня, включно з Володимиром Зеленським. Серед запрошених – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, генсек НАТО Марк Рютте та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Тому, президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський, можливо, зустрінуться у Парижі у четвер, 4 вересня.

Авто протаранило ворота консульства РФ в Сіднеї

У Сіднеї невідомий чоловік на автомобілі протаранив ворота Генерального консульства Росії. Під час затримання один із поліцейських отримав травму руки.

Правоохоронців викликали до будівлі на Фуллертон-стріт. Коли поліцейські спробували поговорити з водієм, він різко рушив і в’їхав на своєму автомобілі у ворота консульства. Внаслідок інциденту один поліцейський отримав травму руки і був госпіталізований.

Поліція заарештувала 39-річного чоловіка на місці події.

Урсула фон дер Ляєн про гарантії безпеки для України

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські політики розробляють «досить точні плани» щодо можливого розгортання миротворчих військ в Україні. Ця ініціатива є частиною гарантій безпеки для Києва та відбувається за повної підтримки з боку США. Про це вона розповіла в інтерв'ю Financial Times.

За словами фон дер Ляєн, гарантії безпеки для України є «надзвичайно важливими та абсолютно необхідними». Вона зазначила, що Європа має чіткий план, узгоджений з Білим домом.

«Президент Трамп запевнив нас, що американська присутність буде частиною підтримки… Це було дуже чітко та неодноразово підтверджено», – сказала вона.