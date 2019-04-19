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    Політика

    «Я не здаюся і не здамся»: Порошенко звернувся до виборців методом Зеленського

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    Президент України Петро Порошенко - «Я не здаюся і не здамся»: Порошенко звернувся до виборців методом Зеленського
    Президент України Петро Порошенко
    Фото: Главком

    «Зараз я намагаюся достукатися до вас усіма засобами», - заявив у відеоролику Порошенко

    Президент України Петро Порошенко звернувся до виборців за допомогою відеоролика, якими активно користується його опонент у боротьбі за посаду президента Володимир Зеленський.

    Відео опубліковано на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

    «П’ть років тому ви довірилися мені. Я робив помилки, але мені точно не соромно за ці п’ять років. Подивіться навколо: безвіз, незалежна церква, сильна армія, стартапи, країна приваблива для міжнародних інвестицій, прогресивна молодь, яка реалізує себе, мода на українське – одяг, технології, музику. Ми перетворюємося на країну можливостей», - сказав Порошенко.

    Проте діючий президент зрозумів, що «мало з вами говорив, я займався країною».

    «І тому зараз я намагаюся достукатися до вас усіма засобами. Використовую методи опонента, і можливо навіть виглядаю незвично, але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся, я буду боротися за Україну як президент, як кандидат, як громадянин!», - заявив він.

    Напередодні Порошенко зізнався, що його як президента турбує зв’язка Коломойський-Зеленський.

    Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

    У штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському». 

    Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Так, Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

    Також вже відомо, що 19 квітня Зеленський не прийде дебатувати на «Суспільне».

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