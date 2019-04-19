«Я не здаюся і не здамся»: Порошенко звернувся до виборців методом Зеленського



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Президент України Петро Порошенко Фото: Главком

«Зараз я намагаюся достукатися до вас усіма засобами», - заявив у відеоролику Порошенко

Президент України Петро Порошенко звернувся до виборців за допомогою відеоролика, якими активно користується його опонент у боротьбі за посаду президента Володимир Зеленський.

Відео опубліковано на сторінці Петра Порошенка у Facebook.

«П’ть років тому ви довірилися мені. Я робив помилки, але мені точно не соромно за ці п’ять років. Подивіться навколо: безвіз, незалежна церква, сильна армія, стартапи, країна приваблива для міжнародних інвестицій, прогресивна молодь, яка реалізує себе, мода на українське – одяг, технології, музику. Ми перетворюємося на країну можливостей», - сказав Порошенко.

Проте діючий президент зрозумів, що «мало з вами говорив, я займався країною».

«І тому зараз я намагаюся достукатися до вас усіма засобами. Використовую методи опонента, і можливо навіть виглядаю незвично, але я цього не боюся, якщо так ви мене почуєте. Я не здаюся і не здамся, я буду боротися за Україну як президент, як кандидат, як громадянин!», - заявив він.

Напередодні Порошенко зізнався, що його як президента турбує зв’язка Коломойський-Зеленський.

Як відомо, о 19 годині 19 квітня мають відбутися дебати кандидатів на НСК «Олімпійський» у Києві.

У штабі Порошенка відкрили реєстрацію на дебати, що відбудуться 19 квітня о 19:00 на НСК «Олімпійському».

Потім дебати за законом мають відбутися в телестудії Суспільного мовника. Так, Центральна виборча комісія змінила час початку проведення дебатів кандидатів на пост президента України з 20-ї на 21-у годину.

Також вже відомо, що 19 квітня Зеленський не прийде дебатувати на «Суспільне».