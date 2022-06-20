Як фракції та групи голосували за ратифікацію Стамбульської конвенції

Єдиною фракцією, яка не підтримала ратифікацію Стамбульською конвенцію, стала «Батьківщинма»

Більшість депутатів підтримали ратифікацію Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами. Інформація про це доступна на офіційному сайті Верховної Ради.

З 240 членів фракції «Слуга народу» за ратифікацію проголосували 193 народні обранці. Проти був лише Святослав Юраш, чий батько Андрій з грудня минулого року працює послом у Ватикані. Серед тих, хто утримався – Максим Бужанський та Георгій Мазурашу, автор законопроєкту про штрафи за гей-пропаганду.

Найбільша опозиційна фракція, «Євросолідарність», дала за законопроєкт дев’ять із 12 присутніх в залі засідань депутатів. Утримався Мустафа Джемілєв. Лідер партії Петро Порошенко підтримав ратифікацію.

Депутатська група «Платформа за життя та мир» (ексОПЗЖ) також проголосувала «за» більшістю присутніх – 15 із 19 нардепів. Не голосували, зокрема, Володимир Кальцев, Олександр Качний та Юлія Льовочкіна.

Повністю не підтримала ратифікацію Стамбульської конвенції фракції «Батьківщина». Із 16 присутніх депутатів утрималися 13 (зокрема, і лідерка фракції Юлія Тимошенко), не голосували – три.

Усього два голоси дала на ратифікацію група «За майбутнє» – це були голоси Олександра Гереги і Дмитра Лубінця. Проти проголосував Ігор Гузь.

Фракція «Голос» розділилася – із 17 депутатів підтримали Стамбульську конвенцію 10, двоє проголосували проти (Ярослав Рущишин та Андрій Шараськін), ще п’ятеро відмовилися голосувати.

Групи «Довіра» та «Відновлення України» у більшості підтримали ратифікацію конвенції Ради Європи – 13 з 15 і 12 з 13 відповідно.

Серед позафракційних депутатів аж четверо проголосували проти. Це Андрій Аксьонов (проти якого було відкрите кримінальне провадження за підробку документів та розтрату майна), представники забороненого нині «Опозиційного блоку» Вікторія Гриб, Вадим Новінський та Дмитро Шпенов. Утрималися ще один «опозиційник» Сергій Магера та Антон Яценко, який у нинішній Раді устиг побувати у складі групи «За майбутнє» та фракції «Батьківщина».

Єдина представниця «Свободи» у Верховній Раді Оксана Савчук не голосувала за чи проти постанови про ратифікацію.

Спікер Руслан Стефанчук та його перший заступник Олександр Корнієнко підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, усього за ратифікацію (Стамбульської) конвенції Ради Європи проголосували 259 народних депутатів, цих голосів вистачило для ратифікації документу.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році. Туреччина стала першою країною, яка ратифікувала цей документ. Після неї Конвенцію підписали ще 33 країни. Як відомо, Туреччина вийшла з конвенції Ради Європи про запобігання та протидію насильству проти жінок та домашньому насильству.

Україна брала участь у підготовці Стамбульської конвенції проти насильства, проте Верховна Рада тривалий час її не ратифікувала. Проти ратифікації виступають Всеукраїнська рада церков та деякі народні депутати, стверджуючи, що конвенція «нав'язує гендерну ідеологію».

16 червня Всеукраїнська Рада Церков і Релігійних Організацій на своєму сайті опублікувала заяву, де закликає Верховну раду зняти з розгляду питання про ратифікацію Стамбульської конвенції — щоб запобігти «ескалації напруженості та розколу українського суспільства».