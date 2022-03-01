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    Путін заборонив вивозити валюту з РФ

    &laquo;Хороша&raquo; новина для російських громадян - Путін заборонив вивозити валюту з РФ
    «Хороша» новина для російських громадян
    фото: EPA/UPG

    Кремль закриває кордони для доларів

    Президент Росії Володимир Путін підписав другий антисанкційний указ. Про це інформують російські ЗМІ.

    В указі йдеться, що із 2 березня забороняється вивезення з Російської Федерації готівкової іноземної валюти та (або) грошових інструментів в іноземній валюті у сумі, що перевищує еквівалент $10 тис. та розрахована за офіційним курсом Центрального банку Російської Федерації, встановленим на дату вивезення.

    Нагадаємо, російські банки відключено від системи Mastercard. Після відключення від платіжної системи Mastercard картки російських банків не працюватимуть за кордоном та на зарубіжних інтернет-магазинах

    Як відомо, санкції діють. 18 тисяч росіян застрягли на Карибах і не можуть потрапити додому.

    Крім того, Путін вражений і розгніваний перебігом війни з Україною — розвідка США. До слова, Росія мститься всьому світу: заборонила польоти авіакомпаніям із 36-ти країн.

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    Теги: ЗМІ Путін президент указ
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    Путін заборонив вивозити валюту з РФ