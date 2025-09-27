Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів
Трамп вважає, що дітям іммігрантів не варто надавати громадянство
фото: The White house/Facebook

Адміністрація Трампа стверджує, що автоматичне надання громадянства ставить під загрозу безпеку кордонів США

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням переглянути конституційність указу про скасування автоматичного надання громадянства за правом народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Генеральний соліситор Джон Сауер заявив, що рішення суду нижчої інстанції, яке заблокувало указ президента, підірвало безпеку американських кордонів і скасувало ключову політику адміністрації.

Сауер наполягає, що суди «без правових підстав надають американське громадянство сотням тисяч осіб, які не мають на це права».

Адміністрація Трампа також стверджує, що історичне рішення Верховного суду у справі «США проти Вонг Кім Арка» 1898 року, яке закріпило право на громадянство для народжених у США, було некоректно інтерпретоване. На їхню думку, це рішення стосувалося лише дітей іммігрантів, які мали «постійне місце проживання» в країні, а не всіх народжених на території США.

Підписаний у січні указ Трампа під назвою «Захист значення і цінності американського громадянства» забороняє надавати громадянство дітям, чиї батьки на момент народження перебували у США незаконно або на основі тимчасових віз.

Проте цю політику швидко оскаржили в судах. У липні федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско підтвердив загальнонаціональне блокування указу. Схожу ухвалу виніс суддя у Нью-Гемпширі у колективному позові, поданому Американською спілкою громадянських свобод (ACLU).

Адвокат ACLU Коді Вофсі заявив, що «цей указ незаконний, і жодні дії адміністрації не змінять цього факту». Він пообіцяв, що організація продовжить боротьбу, щоб «жодна дитина не була позбавлена громадянства через цей жорстокий і безглуздий указ».

Раніше 9-й Окружний апеляційний суд констатував, що указ Трампа прямо суперечить положенню Конституції про громадянство, прецеденту Вонг Кім Арка, а також десятиліттям усталеної виконавчої практики.

Наразі невідомо, чи знайдуться хоча б чотири з дев'яти суддів Верховного суду, необхідні для того, щоб прийняти цю справу до розгляду.

Як відомо, у четвер, 25 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон. 

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».

Нагадаємо, заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович, один із найближчих соратників Дональда Трампа, йде у відставку. Це є найгучнішою кадровою зміною за другий президентський термін Трампа. 

Будович вважається ключовим архітектором комунікаційної стратегії Трампа. Саме він допомагав розробляти та поширювати прості, емоційні та часто провокаційні меседжі, що знаходили відгук у медіа та серед виборців. Як головний радник з комунікацій, він забезпечував стабільну взаємодію із засобами масової інформації та формував образ Трампа як «лідера, який повертає Америці велич».

Теги: США Дональд Трамп громадянство

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу
Стрес-тест для НАТО. Що показала атака на Польщу союзники
12 вересня, 22:30
Адміністрація Трампа припинила співпрацю з ЄС у боротьбі з дезінформацією
Адміністрація Трампа припинила співпрацю з ЄС у боротьбі з дезінформацією
9 вересня, 04:13
Трамп готовий до введення більш жорстких санкцій проти Росії
Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії
7 вересня, 19:59
У сім'ї спадкових пожежників перерветься «хлопчачий» рід
У родині американця вперше за 108 років народиться дівчинка
11 вересня, 21:09
Вбрання Меланії Трамп та Кетрін принцеси Уельської стали предметом жвавих дискусій
Хто елегантніший? Соцмережі обговорюють образи Меланії Трамп і Кейт Міддлтон
19 вересня, 12:43
Трамп заявив, що його команда працює над поверненням під контроль Штатів авіабази в Баграмі
Талібан відмовився повернути Трампу авіабазу Баграм
22 вересня, 12:52
Президент США розповідав про намір обкладати тарифами іноземні фармацевтичні товари
Трамп оголосив нові мита на ліки, меблі та вантажівки
Вчора, 08:54
Стубб неодноразово говорив, що Трамп починає втрачати терпіння щодо Путіна
Гарантії безпеки для України: президент Фінляндії умову, яка не дозволить Росії напасти знову
20 вересня, 20:59
23 вересня у Нью-Йорку відбулася зустріч Володимира Зеленського з американським лідером
Зеленський на Генасамблеї ООН прокоментував свою зустріч із Трампом
24 вересня, 17:13

Соціум

Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів
Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії
У Кенії викрито мережу, яка вербувала чоловіків для участі у війні на боці Росії
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1
В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1
Над Німеччиною зафіксовано невідомі БпЛА
Над Німеччиною зафіксовано невідомі БпЛА
Високої зарплати вже недостатньо. Покоління зумерів у Німеччині масово змінює роботу
Високої зарплати вже недостатньо. Покоління зумерів у Німеччині масово змінює роботу
Ексдепутата Держдуми, який закликав страчувати ґвалтівників, звинувачено у насильстві
Ексдепутата Держдуми, який закликав страчувати ґвалтівників, звинувачено у насильстві

Новини

В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua