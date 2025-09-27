Трамп просить Верховний суд скасувати громадянство за народженням для дітей іммігрантів

Адміністрація Трампа стверджує, що автоматичне надання громадянства ставить під загрозу безпеку кордонів США

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до Верховного суду з проханням переглянути конституційність указу про скасування автоматичного надання громадянства за правом народження. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Генеральний соліситор Джон Сауер заявив, що рішення суду нижчої інстанції, яке заблокувало указ президента, підірвало безпеку американських кордонів і скасувало ключову політику адміністрації.

Сауер наполягає, що суди «без правових підстав надають американське громадянство сотням тисяч осіб, які не мають на це права».

Адміністрація Трампа також стверджує, що історичне рішення Верховного суду у справі «США проти Вонг Кім Арка» 1898 року, яке закріпило право на громадянство для народжених у США, було некоректно інтерпретоване. На їхню думку, це рішення стосувалося лише дітей іммігрантів, які мали «постійне місце проживання» в країні, а не всіх народжених на території США.

Підписаний у січні указ Трампа під назвою «Захист значення і цінності американського громадянства» забороняє надавати громадянство дітям, чиї батьки на момент народження перебували у США незаконно або на основі тимчасових віз.

Проте цю політику швидко оскаржили в судах. У липні федеральний апеляційний суд у Сан-Франциско підтвердив загальнонаціональне блокування указу. Схожу ухвалу виніс суддя у Нью-Гемпширі у колективному позові, поданому Американською спілкою громадянських свобод (ACLU).

Адвокат ACLU Коді Вофсі заявив, що «цей указ незаконний, і жодні дії адміністрації не змінять цього факту». Він пообіцяв, що організація продовжить боротьбу, щоб «жодна дитина не була позбавлена громадянства через цей жорстокий і безглуздий указ».

Раніше 9-й Окружний апеляційний суд констатував, що указ Трампа прямо суперечить положенню Конституції про громадянство, прецеденту Вонг Кім Арка, а також десятиліттям усталеної виконавчої практики.

Наразі невідомо, чи знайдуться хоча б чотири з дев'яти суддів Верховного суду, необхідні для того, щоб прийняти цю справу до розгляду.

Як відомо, у четвер, 25 вересня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав виконавчий указ, який надає дозвіл на застосування смертної кари за певні злочини, скоєні у столиці – місті Вашингтон.

Раніше Трамп уже висловлювався за відновлення смертної кари за вбивства, вчинені у столиці, аргументуючи свою позицію тим, що такий захід може стримувати людей від злочинів, оскільки смертна кара є «надзвичайно ефективним превентивним засобом».

Нагадаємо, заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович, один із найближчих соратників Дональда Трампа, йде у відставку. Це є найгучнішою кадровою зміною за другий президентський термін Трампа.

Будович вважається ключовим архітектором комунікаційної стратегії Трампа. Саме він допомагав розробляти та поширювати прості, емоційні та часто провокаційні меседжі, що знаходили відгук у медіа та серед виборців. Як головний радник з комунікацій, він забезпечував стабільну взаємодію із засобами масової інформації та формував образ Трампа як «лідера, який повертає Америці велич».