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Жорстокість атак по Україні показує, що Путіну плювати на дипломатію – Зеленський

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Жорстокість атак по Україні показує, що Путіну плювати на дипломатію – Зеленський
Зеленський: Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню
фото: Армія inform

Президент вважає, що Росія заслуговує на всі жорсткі кроки, які можуть зламати здатність воювати

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував російські удари по Україні та заявив, що жорстокість цих атак показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію. Про це повідомляє «Главком».

Зеленський повідомив, що за день маємо багато нових ударів по Україні:

«Черкащина – під ударами дронів. Херсонщина – артилерія та скиди з дронів по звичайних будівлях, по людях. Донеччина – керовані авіабомби, безпілотники, артилерія. Запоріжжя – безпілотники. Дніпровщина – керовані авіабомби та дрони. Сумщина – теж, на жаль, авіабомби та дрони. Харківщина – удари керованих авіабомб».

За словами Зеленського, жорстокість та географія російських ударів буквально кожного дня показує, наскільки Путіну плювати на дипломатію.

«Ми вже кілька тижнів маємо саме американську пропозицію про безумовне припинення вогню. І щодоби фактично у відповідь на цю пропозицію – російські дрони, російські бомби, артилерійські обстріли, балістика. Росія заслуговує на збільшення тиску на неї – заслуговує на всі жорсткі кроки, які можуть зламати російську здатність воювати й підтримувати цю їхню систему, яка не хоче нічого, крім війни. Санкції проти Росії потрібні. Більше сили ППО для України потрібно. Більше взаємодії та єдності між усіма партнерами потрібно», – зазначив президент України.

Крім того, президент України провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії:

«Ми говорили з Президентом Фінляндії сьогодні про можливі кроки, які можуть нам допомогти. Александр розказав про свій візит в Сполучені Штати Америки та про розмову з Президентом Сполучених Штатів Америки. Ми готові рухатись разом, рухатись разом з Америкою максимально швидко в дипломатії, у нашій взаємодії. Ми розраховуємо, що Сполучені Штати, Європа, усі інші наші партнери, які реально хочуть миру й гарантованої безпеки, задіють усі необхідні інструменти. Успіх дипломатії потрібен усім, крім Путіна. Отже, на нього треба натиснути заради успіху дипломатії та збереження життя людей».

Зеленський розповів, що є нові оборонні пакети для України – найбільший за тиждень від Франції, два мільярди євро.

«Є хороші результати у наших воїнів у застосуванні деяких типів дронів для захисту наших міст. Продовжуємо також комунікацію з Америкою – щодо того, як діяти всім разом, щоб завершити цю війну. Світ знає, що тільки Росія є причиною –причиною, чому війна триває стільки років. Гарантувати безпеку потрібно тим, на кого Росія напала», –  саме українцям, усім європейцям. І це буде. Слава Україні!, – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2024 рік. Про це інформує «Главком» із посиланням на Офіс президента.

Згідно з документом, доходи глави держави та членів його сім’ї склали 15 млн 286 тис. 193 гривні, зокрема дохід від погашення облігації внутрішніх державних позик – 8 млн 585 тис. 532 грн.

Доходи родини Володимира Зеленського у 2024 році складалися із заробітної плати глави держави, банківських відсотків і доходу від надання власної нерухомості в оренду. Загалом ця сума доходу склала 6 млн 700 тис. 661 грн.

Теги: президент Володимир Зеленський

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