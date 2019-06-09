З якими обіцянками «Слуга народу» йде на вибори: 16 пунктів програми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Станіслав Груздєв, Главком

В «Слузі народу» заздалегідь повідомили, що чекати від них у випадку перемоги на виборах до Верховної Ради. Це монетизація пільг, нульова декларація, обов’язкове медстрахування, мирові судді та винагорода для громадян за виявлення корупції

На сьогоднішньому з’їзді партії «Слуга народу» першим ділом проголосували за передвиборчу програму. Вона складається з 16 пунктів, з яких найбільше розписаний «Найкращі умови для бізнесу».

Так, майбутні депутати від «Слуги народу» створять можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою (свого роду «нульова декларація»). А дуже важливий податок на виведений капітал обіцяють ввести, «щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови».

Також планують провести всеукраїнський перепис населення та впровадити другий рівень державного пенсійного забезпечення.

Обіцяють, що за допомогою референдумів впливати на рішення влади.

І що цікаво, депутати від «Слуги народу» проведуть монетизацію пільг («переведемо всі соціальні пільги у грошову форму»).

В енергетиці скасують всі формульні ціноутворення на кшталт «Роттердам+» (хоча ця схема зникає і без їх участі з 1 липня 2019 року).

В медицині запровадять систему обов’язкового медичного страхування та знищення фармакологічної мафії.

Також в програмі зазначили то, що говорив Володимир Зеленський щодо шкоди квот на телебаченні та радіо, - «створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування».

В сфері судочинства мають намір перезавантажити Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів. До речі, чинний нардеп Валерій Писаренко вже подав законопроекти щодо складу цих суддівських органів.

За час каденції у Верховній Раді «Слуга народу» обіцяє реалізувати наступні пріоритети:

1. Очищена, оновлена та відповідальна влада

• Скасуємо недоторканність народних депутатів.

• Запровадимо механізм відкликання депутатів, які втратили довіру виборців.

• Створимо механізм народного вето на щойно ухвалені закони.

• Запровадимо механізми впливу громадян на рішення влади через референдуми.

• Повернемо відповідальність чиновників за незаконне збагачення.

• Запровадимо вибори за пропорційною системою з відкритими списками та електронне голосування.

• Проведемо децентралізацію влади відповідно до європейських норм: передамо максимум можливих повноважень виконкомам місцевих рад, перетворимо державні адміністрації на префектури європейського типу.

• Позбавимо власників медіа можливості впливати на те, що говорять чи пишуть журналісти.

2. Знищення системної корупції

• Переведемо максимально можливу кількість державних послуг в онлайн.

• Здійснимо радикальне очищення та перезавантаження прокуратури.

• Забезпечимо реальну незалежність антикорупційних органів, неефективні чи скомпрометовані органи – перезапустимо.

• Впровадимо обов'язкову конфіскацію майна корупціонерів.

• Запровадимо систему грошової винагороди для громадян за виявлення корупції.

• Позбавимо СБУ, ГПУ та Нацполіцію непритаманних їм функцій ущемлення бізнесу.

3. Безпека і оборона

• Забезпечимо законодавчий супровід ініціатив Президента, спрямованих на відновлення територіальної цілісності та державного суверенітету України.

• Встановимо видатки на оборону у розмірі не менше 5% ВВП.

• Відновимо реформування Збройних сил за стандартами НАТО.

• Зупинимо відплив цінних кадрів з армії, запровадимо систему навчання та перенавчання солдатів та офіцерів.

• Запровадимо найжорсткіші покарання за корупцію та розкрадання у Збройних силах і Міноборони.

• Децентралізуємо та демонополізуємо оборонні держзакупівлі.

4. Україна у світі

• Ухвалимо закони, необхідні для виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС і розширення співпраці з Євросоюзом і НАТО.

• Підтримаємо ініціативи Президента щодо перезавантаження відносин із найближчими сусідами України на заході.

• Запустимо програму «комерційної дипломатії» для просування українських товарів на глобальні ринки.

5. Справедливий, незалежний і доступний суд

• Перезавантажимо Вищу раду правосуддя і Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

• Посилимо можливості громадського контролю за судовою системою.

• Запровадимо доброчесність і професіоналізм як головні критерії відбору суддів.

• Зменшимо розміри судового збору.

• Запустимо повноцінні інститути мирових суддів і суду присяжних.

6. Реформа правоохоронних органів

• Звільнимо бізнес від свавілля чиновників і рейдерів – значно скоротимо перелік фінансових і господарських злочинів, за які настає кримінальна відповідальність.

• Запровадимо механізм надійного захисту свідків.

• Впровадимо невідворотність покарання для працівників поліції, прокуратури та СБУ за перевищення службових повноважень.

• Законодавчо врегулюємо право володіння зброєю.

7. Економічна стратегія

• Проведемо національний економічний аудит країни із залученням вітчизняних і міжнародних компаній.

• Створимо Національну економічну стратегію з ключовою метою – досягти вищого за середньоєвропейський рівня доходів та якості життя українців.

• Проведемо демонополізацію ключових галузей, зробимо Антимонопольний комітет незалежним і ефективним.

• Запровадимо режим найбільшого сприяння для іноземних інвесторів українського походження.

8. Найкращі умови для бізнесу

• Проведемо аудит державних функцій і, відповідно, скорочення держорганів.

• Створимо можливість одноразової легалізації капіталів некримінального походження за пільговою ставкою.

• Запровадимо податок на виведений капітал, щойно для цього виникнуть необхідні економічні умови.

• Ухвалимо стратегію поступового зменшення єдиного соціального внеску.

• Позбавимо Державну фіскальну службу правоохоронної функції, залишивши тільки сервіс.

• Повністю переведемо податкові та митні процедури у цифровий формат.

• На законодавчому рівні гарантуємо незмінність чинних умов оподаткування для суб’єктів малого підприємництва – фізичних осіб.

• Запровадимо просту процедуру електронного відкриття та закриття бізнесу, забезпечення захисту міноритарних акціонерів і корпоративної прозорості; скоротимо кількість процедур у будівництві та відведенні землі.

9. Реформування соціальної сфери

• Проведемо всеукраїнський перепис населення та аудит системи соціального забезпечення.

• Запровадимо «економічний паспорт українця», за яким всі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.

• Впровадимо другий рівень державного пенсійного забезпечення.

• Переведемо всі соціальні пільги у грошову форму.

10. Інноваційна економіка

• Впровадимо державну програму підтримки інновацій, цільову прозору підтримку галузей, що здатні стати локомотивом розвитку економіки.

• Запровадимо програму забезпечення покриття 100% території країни широкосмуговим інтернетом.

• Створимо умови для інтеграції цифрових валют у правове поле України.

11. Енергетика й тарифоутворення

• Запровадимо державну стратегію оптимізації житлово-комунальних тарифів за рахунок демонополізації енергетичних ринків, збільшення власного видобутку енергоресурсів та усунення корупційної складової в тарифоутворенні.

• Створимо умови для розвитку «зеленої» енергетики з одночасним запобіганням ризикам монополізації галузі.

• Скасуємо всі формульні ціноутворення на кшталт «Роттердам+».

12. Інфраструктура

• Впровадимо незалежний контроль якості будівництва та ремонту автомобільних доріг.

• Створимо законодавчі умови для будівництва бетонних доріг.

• Демонополізуємо галузі пасажирських і вантажних перевезень на залізничному транспорті.

13. Захист довкілля

• Створимо законодавчі стимули для будівництва сміттєпереробних заводів.

• Запровадимо електронне маркування дерев для протидії незаконній вирубці лісів.

• Запровадимо кримінальну відповідальність за незаконну вирубку лісів і грубі порушення правил поводження з відходами.

14. Освіта і наука

• Оновимо освітню та наукову інфраструктуру.

• Запровадимо базове матеріальне забезпечення педагогів на рівні трьох мінімальних зарплат.

• Оптимізуємо мережу закладів вищої освіти.

• Запровадимо рівноправність державних і приватних закладів освіти.

15. Доступна медицина

• Запровадимо систему обов’язкового медичного страхування.

• Знищимо фармакологічну мафію, скасувавши корупційний механізм повторної сертифікації ліків.

• Переведемо всю медичну документацію в електронну форму.

• Створимо чіткий і зрозумілий гарантований пакет медичних послуг.

• Підвищимо рівень матеріально-технічного забезпечення лікарень.

• Створимо умови для розвитку профілактичної медицини.

16. Національна ідентичність і громадянська злагода

• Запровадимо гуманітарну політику, яка сприятиме культурному, громадянському та духовному об’єднанню громадян України.

• Створимо систему підтримки української мови та культури за допомогою фіскальних стимулів і пріоритетного державного фінансування.

• Розробимо державні програми системних контактів з українськими діаспорами.

• Створимо систему інформаційної реінтеграції мешканців окупованих територій в Україну.

Нагадаємо, 9 червня пройшов з’їзд партії «Слуга народу», на якому оголосили кандидатів, які підуть за партійними списками.

Про те, хто від партії Зеленського пішов по мажоритарці, читайте в матеріалі «Юзик», блогери Дубинський і Бужанський. «Слуга народу» назвала кандидатів на мажоритарних округах».