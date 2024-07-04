Школи, садочки, лікарні вже розбиті. Голова прикордонної громади оцінив ймовірність наступу росіян на Сумщині
«Наші військові моніторять ситуацію, вона стабілізована»
Останнім часом багато військових аналітиків попереджали про загрозу великого наступну на Сумську область. Проте голова Хотінської громади Микола Торяник у розмові з «Главкомом» наголосив, що українські військові постійно відслідковують стан справ на кордоні, тож наразі ситуація стабілізована.
«Наші військові моніторять ситуацію. Звичайно, ми не знаємо, які у росіян наміри, але на даний час немає підстав говорити про великий наступ, ситуація стабілізована», – заявив Торяник.
Окрім попереджень про ймовірний наступ ворожих військ на Сумську область, лунала критика на адресу незбудованих або недобудованих фортифікацій в різних куточках України. Але голова Микола Торяник дав коротку відповідь на питання, яка ж ситуація із фортифікаціями у прикордонній Хотінській громаді: «У цьому плані у нас усе нормально з того, що я бачу і розумію».
Також Торяник додав, що наразі на території громади працює лише сільська рада. Школи, садочки, лікарні – усі розбиті.
Нагадаємо, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Також російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб перевіряти українську оборону на Сумщині. Однак, Сили оборони нищать ворога в регіоні та навіть на території РФ, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.
До слова, у Сумській області місцевого жителя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ власноруч виготовляв зброю для захисту свого села, судять за незаконне виготовлення вогнепальної зброї та її зберігання.
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