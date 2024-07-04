Школи, садочки, лікарні вже розбиті. Голова прикордонної громади оцінив ймовірність наступу росіян на Сумщині

Микола Торяник про ситуацію із фортифікаціями у Хотінській громаді: «У цьому плані у нас усе нормально з того, що я бачу і розумію»

«Наші військові моніторять ситуацію, вона стабілізована»

Останнім часом багато військових аналітиків попереджали про загрозу великого наступну на Сумську область. Проте голова Хотінської громади Микола Торяник у розмові з «Главкомом» наголосив, що українські військові постійно відслідковують стан справ на кордоні, тож наразі ситуація стабілізована.

«Наші військові моніторять ситуацію. Звичайно, ми не знаємо, які у росіян наміри, але на даний час немає підстав говорити про великий наступ, ситуація стабілізована», – заявив Торяник.

Окрім попереджень про ймовірний наступ ворожих військ на Сумську область, лунала критика на адресу незбудованих або недобудованих фортифікацій в різних куточках України. Але голова Микола Торяник дав коротку відповідь на питання, яка ж ситуація із фортифікаціями у прикордонній Хотінській громаді: «У цьому плані у нас усе нормально з того, що я бачу і розумію».

Також Торяник додав, що наразі на території громади працює лише сільська рада. Школи, садочки, лікарні – усі розбиті.

Нагадаємо, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також російські диверсійно-розвідувальні групи не полишають спроб перевіряти українську оборону на Сумщині. Однак, Сили оборони нищать ворога в регіоні та навіть на території РФ, повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Сіверськ» Вадим Мисник.

До слова, у Сумській області місцевого жителя, який на початку повномасштабного вторгнення РФ власноруч виготовляв зброю для захисту свого села, судять за незаконне виготовлення вогнепальної зброї та її зберігання.