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Удар по Керченській поромній переправі: з'явилися фото наслідків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Удар по Керченській поромній переправі: з'явилися фото наслідків
Став відомий стан залізничного порома «Авангард» у Керчі
фото: crimea-news.com

Росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму

Минулої ночі українські військові завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Наразі з'явилися світлини наслідків атаки, які публікують місцеві пропагандистські ЗМІ.

На фото помітно, що борт сильно похилився в бік, а палуба вся в дірках.

Удар по Керченській поромній переправі: з'явилися фото наслідків фото 1
фото: crimea-news.com
Удар по Керченській поромній переправі: з'явилися фото наслідків фото 2
фото: crimea-news.com

Нагадаємо, у ніч на 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами Atacms по Керченській поромній переправі. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У відомстві підкреслили, що росіяни активно використовували переправу для забезпечення свого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму.

Також українські сили розвідки уразили у тимчасово окупованому Криму чотири російські катери типу «Тунець», а не два, як було заявлено раніше. Ворог використовував такі катери для логістики та патрулювання акваторії біля тимчасово окупованого Криму.

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Теги: військові Telegram вітер

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