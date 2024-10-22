«Зателефонуйте Путіну…» Зеленський пояснив, яка альтернатива є у партнерів

Президент України запевнив, що ніколи не говорив про підготовку України до створення ядерної зброї

Президент Володимир Зеленський прокоментував важливість надання стримувального безпекового пакету допомоги України. У понеділок, 21 жовтня, під час зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком», глава держави пояснив значення цієї частини Плану Перемоги, представленого партнерам.

«Я сказав: «Ми не маємо ядерної зброї і ми не в НАТО, і не будемо в НАТО під час війни. Ось чому мені потрібен цей пакет. І ви не можете бути проти цього». Я сказав, що саме тому нам потрібен пакет, який може зупинити Путіна. Знизити його військовий потенціал. Я знайшов цю альтернативу. Можливо, у партнерів є інша альтернатива. Сполучені Штати з Китаєм, з Бразилією та Індією можуть просто зателефонувати Путіну і сказати, що з цього моменту ми разом, ви маєте зупинити війну, відступити. І все. Це їхній пакет. А у мене цього пакету теж немає», – пояснив Зеленський.

Глава держави також прокоментував свою попередню заяву, яка викликала резонанс на Заході і була часом протрактована, як готовність України до створення своєї власної ядерної зброї. «Ми не просимо надати нам чи повернути ядерну зброю. Так, ми не просимо цього. Мої позиція дуже чітка. Ми віддали, але нічого не отримали натомість. І ми отримали лише повномасштабну війну і багато жертв, тому на сьогодні в нас є тільки один вихід. Тому нам потрібне НАТО, тому що у нас немає зброї, яка може зупинити Путіна», – зазначив глава держави 21 жовтня на зустрічі з журналістами в Офісі президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час останнього візиту до Брюсселю, коментуючи свою вересневу зустріч з Дональдом Трампом і членство України в НАТО, зазначив: «Або в України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист, або ми повинні мати якийсь альянс… Ми обираємо НАТО. Не ядерну зброю, ми обираємо НАТО». «І я вважаю, що мене почув Дональд Трамп. Він сказав: «У вас справедливі аргументи». Мені здається, це важливо», – зазначив Зеленський. Ці слова викликали неоднозначну реакцію у західній пресі.