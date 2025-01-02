На місці учорашнього удару по центру Києва тривають аварійні роботи (фото)

Триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч

До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС

Другу добу триває ліквідація наслідків російського удару по центру Києва в новорічну ніч. Роботи не припинялися і вночі. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

ДСНС України повідомляє, що зараз у Печерському районі продовжує працювати техніка. Пожежі вже ліквідували.

До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС фото: ДСНС України, Facebook

«Наразі триває розбір завалів. До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС», – повідомили рятувальники.

🙏Рятувальники продовжують розбирати завали на місці вчорашньої російської атаки у Печерському районі столиці - ДСНС pic.twitter.com/24znRqoXDx — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 2, 2025

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Надзвичайники ліквідували пожежі, наразі триває розбір завалів фото% ДСНС України, Facebook

Нагадаємо, вранці 1 січня російська армія атакувала Київ дронами. Були пошкодження у Печерському та Святошинському районах. У першому пошкоджено житловий будинок і будівлю Нацбанку та будівлю Національної спілки письменників України. Унаслідок російського удару загинули двоє людей – це подружжя науковців Ігоря Зими та Олесі Сокур. Ще семеро киян були поранені. У Святошинському районі ворог пошкодив трамвайні колії. Рух швидкісних трамваїв призупиняли, але ремонтники оперативно полагодили пошкоджені ділянки.

Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, будинки в центрі Києва, попередньо, були атаковані щонайменше чотирма ударними безпілотниками типу Shahed.