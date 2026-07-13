Зеленський розкрив нові подробиці про систему ППО Freyja

Президент заявив, що Україна завершує розробку антибалістичної ракети

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершує розробку власної антибалістичної ракети, яка стане одним із ключових елементів майбутньої європейської системи протиракетної оборони Freyja. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на виступ глави держави під час засідання Антибалістичної коаліції.

За словами Зеленського, сьогоднішня зустріч може стати історичною для європейської безпеки. «Сьогоднішня зустріч може – і повинна – стати історичною. Європі потрібно більше антибалістики – сильної, надійної і дешевшої за інші системи. Разом ми можемо створити таку систему та ракети-перехоплювачі для неї. Вона матиме назву FREYJA, і я вдячний за те, що ця робота розпочалася», – сказав президент.

Він зазначив, що до проєкту вже долучилися країни, які мають необхідні виробничі та технологічні можливості. Серед них – Україна, Франція, Велика Британія, Німеччина, Італія, Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди та Іспанія. Також участь у роботі беруть представники НАТО, Європейського Союзу та провідних оборонних компаній, зокрема Thales, HENSOLDT, Diehl Defence, Saab, Kongsberg Defence & Aerospace, Leonardo, MBDA, Eurosam, Safran і Destinus.

Зеленський наголосив, що Україна вже готова забезпечити один із найважливіших компонентів нової системи. «Україна може забезпечити свою частину – антибалістичну ракету. Зараз ми завершуємо роботу над нею. Інші мають радари та інші критично важливі компоненти. Важливо, щоб ми об'єднали зусилля. Сьогодні на рівні лідерів дуже важливо політично підтвердити, що FREYJA – це наш спільний проєкт», – заявив він.

Президент висловив сподівання, що вже протягом наступних 12 місяців система Freyja почне працювати. За його словами, загроза застосування балістичних ракет у світі лише зростатиме, зокрема через війни, які ведуть Росія та Іран. Саме тому Європа потребує власної інтегрованої системи протиракетної оборони.

Зеленський також зазначив, що після створення Freyja європейські держави самостійно визначатимуть, скільки таких систем їм потрібно та де саме їх розміщувати.

Нагадаємо, раніше Україна разом із дев'ятьма європейськими країнами оголосила про створення Антибалістичної коаліції. Її учасники домовилися об'єднати промислові, наукові та технологічні можливості для створення пан'європейського антибалістичного щита Freyja, який має посилити захист континенту від балістичних загроз.