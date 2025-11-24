Головна Світ Соціум
У Німеччині пасажири намагалися наздогнати літак під час зльоту (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Проти затриманих відкрито провадження за порушення правил громадського порядку
скриншот з відео

Двоє пасажирів, які запізнилися на рейс, намагалися привернути увагу пілотів літака

У міжнародному аеропорту Кельн/Бонн увечері двоє громадян Румунії прорвалися у закриту зону та вибігли просто на злітний майданчик, намагаючись наздогнати літак Wizz Air, який уже розпочав рух до злітної смуги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

Чоловіки намагалися привернути увагу екіпажу, активно розмахуючи руками, проте їх швидко затримали співробітники аеропорту та передали поліції.

За даними адміністрації летовища, інцидент став можливим після того, як порушники незаконно скористалися аварійним виходом. Вони зламали скло захисного боксу та натиснули кнопку екстреного відкриття дверей, що дало їм змогу безперешкодно вибігти на територію, куди доступ суворо обмежений. На відео камер спостереження зафіксовано, що Airbus A321 уже рухався в напрямку злітної смуги, коли позаду нього з’явилися двоє спізнілих пасажирів.

Федеральна поліція уточнила, що щодо обох затриманих відкрито провадження за порушення правил громадського порядку. Правоохоронці також перевіряють, чи порушили чоловіки норми законодавства у сфері авіабезпеки. В аеропорту нагадали, що подібні дії створюють критичну небезпеку, оскільки літаки під час руління мають обмежену видимість, а реактивний струмінь двигунів може призвести до травмування людей.

Попри інцидент, повітряне судно Wizz Air після короткої затримки продовжило підготовку до вильоту та зрештою вирушило до Бухареста. За інформацією авіакомпанії, рейс прибув до столиці Румунії навіть раніше запланованого часу.

Подібні випадки втручання пасажирів у роботу аеропортів неодноразово фіксувалися в інших країнах. Експерти наголошують, що будь-яка спроба потрапити на летовище без дозволу не лише приречена на провал, а й може обернутися серйозною відповідальністю або смертельною небезпекою.

Теги: Німеччина літак аеропорт

Коментарі — 0

