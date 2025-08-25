Зеленський анонсував зустріч команд України та США

Президент зазначив, що на 25 серпня у нього запланована зустріч зі спецпосланцем США Кітом Келлогом

Цього тижня запланована зустріч української та американської команд для підготовки можливих переговорів між президентом Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це стало відомо на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере, передає «Главком» з посиланням на liga.net.

Президент зазначив, що на 25 серпня у нього запланована зустріч зі спецпосланцем США Кітом Келлогом, зокрема щодо потенційних переговорів з Путіним. «У розвиток підготовки щодо можливості майбутніх зустрічей з російською стороною. В кінці тижня буде зустріч української команди й американської команди», – сказав він.

Зеленський зазначив, що тиждень буде насичений роботою. Напередодні керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо та іншими партнерами. Відбулася також зустріч G7 на рівні міністрів закордонних справ, а на середу, 27 серпня, заплановано переговори радників із нацбезпеки.

«Після цього хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готова Росія на конфігурацію, яка була запропонована Америкою і підтримана Україною в присутності європейських лідерів – двостороння, а потім тристороння зустріч», – підсумував президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки «програми саміту».

За словами українського президента, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.