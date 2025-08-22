Головна Світ Політика
Глава російського МЗС розповів, коли Путін зустрінеться із Зеленським

За словами Лаврова, зустріч на рівні лідерів може відбутися, коли «порядок денний саміту буде готовий»
Росія всіляко запевняє, що нібито готова до переговорів з Україною, однак постійно затягує цей процес

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що зустріч між головою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським поки не запланована. За його словами, політики зустрінуться лише після підготовки «програми саміту». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву російського дипломата в інтервʼю NBC News.

«Путін готовий зустрітися з Зеленським, коли порядок денний саміту буде готовий, а цей порядок денний взагалі не готовий», – сказав він.

Лавров стверджує, що Росія «продемонструвала певну гнучкість» і погодилася на кілька пунктів, запропонованих президентом США Дональдом Трампом після саміту на Алясці. «Коли президент Трамп порушив ці питання на зустрічі у Вашингтоні… усім було дуже зрозуміло, що є кілька принципів, які, на думку Вашингтона, мають бути прийняті, включаючи відмову від членства в НАТО, включаючи обговорення територіальних питань, а Зеленський сказав «ні» всьому», – додав глава МЗС.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що російська сторона готова до переговорів з Україною, але висунула нову умову щодо легітимності українського президента. За словами Лаврова, це питання має бути вирішене, якщо і коли справа дійде до підписання майбутніх домовленостей.

Як повідомлялося, Кремль продовжує наполягати, що переговори в Стамбулі 2022 року є єдиною прийнятною відправною точкою для потенційних майбутніх переговорів щодо війни в Україні.

За словами українського президента, досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США.

До слова, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус.

Теги: Сергій Лавров переговори путін Володимир Зеленський

