Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський назвав два методи для досягнення прогресу в переговорах про завершення війни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав два методи для досягнення прогресу в переговорах про завершення війни
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, російська сторона намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів

Досягти прогресу для завершення війни можна лише у двосторонньому або тристоронньому форматі на рівні лідерів між Україною, Росією та США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За словами президента, російська сторона намагається зіскочити з необхідності проводити зустріч на рівні лідерів. Зеленський наголосив, що РФ не хоче закінчувати війну.

«Вони продовжують масовані атаки проти України та дуже жорсткі штурми на фронті. І ще й запускають ракети по американському підприємству – як і по багатьох інших абсолютно цивільних наших мішенях. Причому зовсім поруч із кордонами Євросоюзу й НАТО – російський ударний дрон залетів на територію Польщі. Дуже неприємні інциденти з дронами були і на території Литви. Це все не є чимось, знаєте, випадковим. Це нахабність росіян. Розраховуємо, що реакція партнерів буде принциповою».

Глава України наголосив, що нічого, крім сили й тиску, Путін не розуміє. «Звісно, ми робимо й будемо робити все необхідне, щоб захистити нашу державу та захистити наших людей. Президент Сполучених Штатів Америки абсолютно правильно говорить: не тільки в обороні це треба робити. Але водночас не зменшуємо зусиль у дипломатії, у всіх наших контактах із партнерами, щоб усе ж відбулися перемовини і саме такі, які можуть наблизити мир», – додав він.

Зеленський наголосив, що наразі працюють радники з питань національної безпеки. Водночас військові – головком, Генеральний штаб ЗСУ – працюють над воєнною компонентою гарантій безпеки України.

«Зараз кожен день додає контурів майбутньої безпекової архітектури для України. Зброя, фінансування, взаємодія з нашими партнерами, сили на землі, у повітрі, на морі. І щодня будуть нові кроки партнерів на підтримку України – у мене буде багато дипломатичної роботи», – підсумував президент.

Нагадаємо, військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки.

Раніше президент США заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина можуть відправити в Україну війська для забезпечення миру. Американські військові, за його словами, не будуть присутні на території України. Повідомлялося, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України.

Як повідомлялося, «коаліція рішучих» активно готує відправлення сил стримування в Україну – плани майже завершені й готові до реалізації після досягнення перемир'я. Зокрема, Естонія готова направити до України військовий миротворчий контингент у складі однієї роти в межах «коаліції рішучих». 

До слова, російський диктатор Володимир Путін висунув нові вимоги для завершення війни проти України. Путін наполягає, щоб Київ вивів війська з тих частин Донбасу, які досі перебувають під українським контролем. Натомість Москва готова зафіксувати нинішню лінію фронту на півдні – у Запорізькій та Херсонській областях. Водночас Росія нібито погодилася відмовитися від невеликих територій у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін повідомив, що готовий зустрітися із Зеленським – AFP
Путін повідомив, що готовий зустрітися із Зеленським – AFP
19 серпня, 08:37
Зеленський поспілкувався з журналістами після переговорів у Білому домі
Питання територій ми залишимо між мною та Путіним – Зеленський
19 серпня, 02:37
Мао Нін не відповіла на запитання про те, чи буде Китай готовий стати гарантом безпеки України в разі припинення вогню
Китай зробив заяву про зустріч Зеленського з Трампом
18 серпня, 12:18
Зеленський постійно заявляє, що не може поступитися територією без змін до конституції України
Трамп передав вимогу Путіна щодо територій. Reuters дізнався, що відповів Зеленський
16 серпня, 20:50
Трамп: Можливо, доведеться за два-три тижні чи щось таке, але зараз нам про це думати не треба
Трамп не вводитиме нові санкції проти Росії та Китаю
16 серпня, 05:20
Путін і Трамп зустрічалися у 2019 році
Трамп оцінив, наскільки ймовірним є провал зустрічі з Путіним
14 серпня, 18:26
Трамп та Путін зустрінуться наступного тижня
Путін програє під час саміту на Алясці – ексрадник Трампа
10 серпня, 04:33
Трамп та Путін зустрінуться на Алясці
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
9 серпня, 04:34
фото: Микола Хавронюк/Facebook
Чи посилює влада НАБУ і САП? Професор права розбирає законопроєкт президента Інтерв’ю
25 липня, 10:00

Політика

Зеленський назвав два методи для досягнення прогресу в переговорах про завершення війни
Зеленський назвав два методи для досягнення прогресу в переговорах про завершення війни
Нардепка пояснила, чому на місцях блокується виконання закону про заборону Московської церкви
Нардепка пояснила, чому на місцях блокується виконання закону про заборону Московської церкви
Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин
Премʼєрка про удар по Мукачево: Ворог вирішив «звільнити» Україну від кавомашин
Туреччина повідомила, чи відправлятиме миротворців до України
Туреччина повідомила, чи відправлятиме миротворців до України
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
Нова допомога військовим: Рада підтримала законопроєкт для звільнених з полону
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ
Зеленський назвав держави, які допомагають повертати українських дітей з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
6179
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
4755
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
3421
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»
2451
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Сьогодні, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua