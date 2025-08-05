Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
Молодь приваблює те, що багато франшиз можна відкрити з інвестицією від $50 тис до $150 тис
У США набирає сили новий тренд: молоді люди відмовляються від побудови кар'єри в корпораціях та йдуть у франчайзинговий бізнес. Їм подобається відчуття незалежності та контролю над своїм майбутнім. Про це пише видання про франшизи Entrepreneur, повідомляє «Главком».
Від найму до франшизи
За даними великого майданчика з пошуку роботи Upwork, понад 50% представників покоління Z у США більше не розглядають роботу за наймом як основний кар'єрний шлях. В умовах інфляції та економічної нестабільності вони шукають гнучкість, можливість швидкого фінансового зростання та особисту реалізацію – те, що не завжди пропонує корпоративне середовище. Опитування фінансового порталу MarketWatch підтверджує: зумери розраховують на фінансову незалежність до 32 років – але не за рахунок найму, а через самостійне підприємництво.
Традиційний кар'єрний шлях покоління X та бебі-бумерів для сучасної молоді схожий на щось дивне, визнає засновник та гендиректор компанії Home Run Franchises Томас Скотт.
«Вони міркують так: «Хто, чорт забирай, це придумав? Чому я маю проводити по 40 годин на тиждень у тісному офісному відсіку, щоб оплачувати свої витрати? У мене з дитинства був доступ до YouTube, і я знаю, що якщо ти хочеш чогось досягти в житті, ти маєш розпочати свій бізнес», – цитує бізнесмена Entrepreneur.
Франчайзинг видається молодим людям відповідним форматом для реалізації своїх надій: він дозволяє розпочати бізнес із підтримкою сильного бренду та готовою бізнес-моделлю – особливо для тих, хто не хоче витрачати роки на побудову чогось «з нуля», пояснюють експерти видання.
Перший бізнес, а не друга кар'єра
Якщо в минулому франчайзинг у США частіше обирали колишні топ-менеджери з капіталом та досвідом, то сьогодні ситуація змінюється. «Ми бачимо сплеск інтересу з боку молодих, амбітних, але недосвідчених. Їм важливий не лише прибуток, а й сенс, гнучкість та участь у житті бренду», – каже Деніел Хейс, засновник консалтингової компанії Hundred Acre.
За даними Franchise Business Review, поки всього 8% франчайзі в США – молодше 35 років, але вони вже починають «перевертати ринок».
Одна з таких компаній – мережа з продажу заморожених десертів Frios Gourmet Pops. У 2018 році, коли її купив нинішній власник Кліфф Кеннеді, вона складалася з 18 точок, а збільшила їх кількість до 110, зробивши ставку на молодь. «Думаю, багато хто з них бачив, як батьки втратили роботу, і тепер хочуть самі розпоряджатися своїм майбутнім», – пояснює він активність молодих підприємців.
Вкладення у франшизу Frios Gourmet Pop починаються від $60 тис., і вона, зі своїми вишуканими десертами, продуманою візуальною концепцією та активністю у соцмережах, повністю відповідає вимогам сучасного суспільства, вихованого на гарних картинках.
Кеннеді, якому зараз 42, активно залучає партнерів молодших 30 років, і зараз їх у компанії майже третина. «Вони швидко схоплюють, роблять контент у TikTok, і працюють з аудиторією на рівних», – хвалить бізнесмен молодих франчайзі. Молодь часто досягає успіху, підтверджують дані Home Run Franchises: представникам покоління Z і міленіалам належить близько 30% франчайзингових точок у мережі, але майже всі вони входять до найкращих за виручкою.
Молодь приваблює те, що багато франшиз можна відкрити з інвестицією від $50 тис. до $150 тис., отримавши кредит за програмою підтримки малого бізнесу, зазначає Хейс. Стратегія виходу з бізнесу теж зрозуміла: багато хто відкриває одразу дві-три точки, розвиває їх протягом трьох-п'яти років, а потім продають із прибутком.
Нагадаємо, ринок праці продовжує поповнювати покоління Z або зумерів. Це покоління не втомлюється дивувати інших звичками. Одна із них – несерйозне ставлення до домовленості про вихід на роботу. Нещодавно з'явився новий тренд – піти в перший день або взагалі не вийти на роботу після прийняття пропозиції роботодавця.
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