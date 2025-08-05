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Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Покоління зумерів відмовляється працювати на великі корпорації
Молодь свідомо йде у власний бізнес. бодай і на умовах франшизи
фото: freepik.com

Молодь приваблює те, що багато франшиз можна відкрити з інвестицією від $50 тис до $150 тис 

У США набирає сили новий тренд: молоді люди відмовляються від побудови кар'єри в корпораціях та йдуть у франчайзинговий бізнес. Їм подобається відчуття незалежності та контролю над своїм майбутнім. Про це пише видання про франшизи Entrepreneur, повідомляє «Главком».

Від найму до франшизи

За даними великого майданчика з пошуку роботи Upwork, понад 50% представників покоління Z у США більше не розглядають роботу за наймом як основний кар'єрний шлях. В умовах інфляції та економічної нестабільності вони шукають гнучкість, можливість швидкого фінансового зростання та особисту реалізацію – те, що не завжди пропонує корпоративне середовище. Опитування фінансового порталу MarketWatch підтверджує: зумери розраховують на фінансову незалежність до 32 років – але не за рахунок найму, а через самостійне підприємництво.

Покоління Z (зумери)молодь, яка народилася між 1997 і 2012 роками, є найновішим поколінням у робочій силі, найстаршим представникам якого за 20 років.

Традиційний кар'єрний шлях покоління X та бебі-бумерів для сучасної молоді схожий на щось дивне, визнає засновник та гендиректор компанії Home Run Franchises Томас Скотт.

«Вони міркують так: «Хто, чорт забирай, це придумав? Чому я маю проводити по 40 годин на тиждень у тісному офісному відсіку, щоб оплачувати свої витрати? У мене з дитинства був доступ до YouTube, і я знаю, що якщо ти хочеш чогось досягти в житті, ти маєш розпочати свій бізнес», – цитує бізнесмена Entrepreneur.

Франчайзинг, або франшизавид відносин між ринковими суб'єктами, коли одна сторона передає іншій стороні за плату право на певний вид підприємництва. Франчайзер передає другій стороні, франчайзі, право на певний вид підприємництва, використовуючи розроблену бізнес-модель його ведення: діяти від свого імені, використовуючи технологію, сировину, товарні знаки та бренд франчайзера. Простими словами: «оренда» торгової марки та використання перевіреної бізнес-моделі. 

Франчайзинг видається молодим людям відповідним форматом для реалізації своїх надій: він дозволяє розпочати бізнес із підтримкою сильного бренду та готовою бізнес-моделлю – особливо для тих, хто не хоче витрачати роки на побудову чогось «з нуля», пояснюють експерти видання.

Перший бізнес, а не друга кар'єра

Якщо в минулому франчайзинг у США частіше обирали колишні топ-менеджери з капіталом та досвідом, то сьогодні ситуація змінюється. «Ми бачимо сплеск інтересу з боку молодих, амбітних, але недосвідчених. Їм важливий не лише прибуток, а й сенс, гнучкість та участь у житті бренду», – каже Деніел Хейс, засновник консалтингової компанії Hundred Acre.

За даними Franchise Business Review, поки всього 8% франчайзі в США – молодше 35 років, але вони вже починають «перевертати ринок».

Одна з таких компаній – мережа з продажу заморожених десертів Frios Gourmet Pops. У 2018 році, коли її купив нинішній власник Кліфф Кеннеді, вона складалася з 18 точок, а збільшила їх кількість до 110, зробивши ставку на молодь. «Думаю, багато хто з них бачив, як батьки втратили роботу, і тепер хочуть самі розпоряджатися своїм майбутнім», – пояснює він активність молодих підприємців.

Вкладення у франшизу Frios Gourmet Pop починаються від $60 тис., і вона, зі своїми вишуканими десертами, продуманою візуальною концепцією та активністю у соцмережах, повністю відповідає вимогам сучасного суспільства, вихованого на гарних картинках.

Кеннеді, якому зараз 42, активно залучає партнерів молодших 30 років, і зараз їх у компанії майже третина. «Вони швидко схоплюють, роблять контент у TikTok, і працюють з аудиторією на рівних», – хвалить бізнесмен молодих франчайзі. Молодь часто досягає успіху, підтверджують дані Home Run Franchises: представникам покоління Z і міленіалам належить близько 30% франчайзингових точок у мережі, але майже всі вони входять до найкращих за виручкою.

Молодь приваблює те, що багато франшиз можна відкрити з інвестицією від $50 тис. до $150 тис., отримавши кредит за програмою підтримки малого бізнесу, зазначає Хейс. Стратегія виходу з бізнесу теж зрозуміла: багато хто відкриває одразу дві-три точки, розвиває їх протягом трьох-п'яти років, а потім продають із прибутком.

Нагадаємо, ринок праці продовжує поповнювати покоління Z або зумерів. Це покоління не втомлюється дивувати інших звичками. Одна із них – несерйозне ставлення до домовленості про вихід на роботу. Нещодавно з'явився новий тренд – піти в перший день або взагалі не вийти на роботу після прийняття пропозиції роботодавця. 

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Теги: США бізнесмен кредит модель молодь оренда бізнес

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