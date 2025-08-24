Головна Країна Політика
Зеленський присвоїв нове звання начальнику Генштабу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський присвоїв нове звання начальнику Генштабу
Після початку час повномасштабного вторгнення Гнатов відіграв важливу роль в обороні Миколаєва
фото: Facebook/Генштаб

Гнатов є другою ключовою фігурою у військовій ієрархії Збройних сил України

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання генерал-лейтенанта генерал-майору очільнику Генерального штабу ЗСУ Андрію Гнатову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ президента №641/2025.

Кар’єра Андрій Гнатова тісно пов’язана з морською піхотою, хоча він і закінчив Харківське танкове училище у 2001 році. Він був серед тих морпіхів, які залишилися вірними присязі та вийшли з окупованого Криму.

Зеленський присвоїв нове звання начальнику Генштабу фото 1

З 2016 по 2018 рік Гнатов був начальником штабу та заступником командира 36-ї окремої бригади морської піхоти, а у 2018-му очолив цю бригаду після створення командування Морської піхоти України. Він керував нею до 2021 року, а згодом обіймав ключові командні посади у ЗСУ.

Після початку час повномасштабного вторгнення Гнатов відіграв важливу роль в обороні Миколаєва, а восени 2022 року був одним із головних стратегів успішного контрнаступу на Херсонщині, працюючи начальником штабу оперативного командування «Південь». У червні 2022 року отримав звання бригадного генерала, а згодом очолив ОУВ «Примор'я», відповідаючи за оборону Одещини.

Навесні 2023 року Гнатову доручили керувати обороною Бахмута – одного з найгарячіших напрямків війни, що входив до зони відповідальності ОСУВ «Хортиця». У квітні 2024 року Гнатов командував військами Оперативного командування «Схід». А 24 червня 2024 року президент України Володимир Зеленський довірив йому одну з найвідповідальніших посад – командувача об’єднаних сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, 26 лютого президент України Володимир Зеленський звільнив Андрія Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил ЗСУ. Вже 27 лютого тодішній міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Гнатов став заступником начальника Генерального штабу Збройних сил України.

16 березня Володимир Зеленський указом призначив генерал-майора на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ. Фактично після головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Гнатов став другою ключовою фігурою у військовій ієрархії Збройних сил України. «Главком» розповів, що відомо про нового начальника Генштабу.

До слова, в інтерв'ю «Главкому» Гнатов вперше прокоментував перспективи ротацій військових. За словами генерал-майора, це дуже чутлива тема. Зокрема, Гнатов зауважував, що на передовій ЗСУ найбільше потребують ППО та високоточної зброї, а також гарно підготовлених воїнів.

Теги: Володимир Зеленський Андрій Гнатов Генштаб

