Макрон пояснив, коли Європа надасть Україні гарантії безпеки

За словами президента Франції, союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні

Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву французького лідера Емануеля Макрона.

«Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям», – сказав Макрон.

Як зазначив президент Франції, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні. «Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих». Разом із главою держави прилетів також президент Фінляндії Александр Стубб. У канцелярії канцлера Німеччини повідомили, що Фрідріх Мерц також візьме участь у зустрічі, але через відеозв'язок.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі. Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Раніше ЗМІ писали, що президент США та президент України можуть зустрітися у Парижі.

До слова, європейські лідери завтра, 4 вересня, зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України.