Макрон пояснив, коли Європа надасть Україні гарантії безпеки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Макрон пояснив, коли Європа надасть Україні гарантії безпеки
Французький президент наголосив, що партнери дадуть політичну підтримку домовленостям між Україною та РФ
скріншот з трансляції Офісу президента

За словами президента Франції, союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні

Європа готова надати Україні гарантії безпеки у день, коли буде підписано мирну угоду з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву французького лідера Емануеля Макрона.

«Ми, європейці, готові надати гарантії Україні в той день, коли буде підписано мир. Це те, що було сказано у Вашингтоні. Та робота, яка була поставлена перед нами, проведена, і ми сьогодні можемо сказати: ми готові дати політичну підтримку цим домовленостям», – сказав Макрон.

Як зазначив президент Франції, після переговорів у Вашингтоні союзники готові йти на забезпечення стабільних умов миру в Україні. «Тепер все залежить від Росії, чи готова вона до тих умов, на яких вона пропонувала мир в Америці», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прилетів у Париж напередодні засідання «коаліції охочих». Разом із главою держави прилетів також президент Фінляндії Александр Стубб. У канцелярії канцлера Німеччини повідомили, що Фрідріх Мерц також візьме участь у зустрічі, але через відеозв'язок.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що зустріч «коаліції охочих» відбудеться 4 вересня у Парижі. Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Раніше президент України Володимир Зеленський анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом найближчим часом. Раніше ЗМІ писали, що президент США та президент України можуть зустрітися у Парижі.

До слова, європейські лідери завтра, 4 вересня, зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України.

