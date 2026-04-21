Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України

Після зрушень у позиції окремих країн Брюссель очікує швидкого погодження позики та паралельно готує нові санкції проти РФ

Рішення про надання Україні кредиту на €90 млрд може бути ухвалене вже протягом найближчих 24 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

«Після виборів в Угорщині з'явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо позики на 90 мільярдів протягом наступних 24 годин», – заявила вона.

За словами Каллас, політична ситуація в Євросоюзі змінилася, що дозволило активізувати переговори щодо масштабного фінансового пакета для України.

Окремо міністри закордонних справ країн ЄС підтримали прискорення підготовки 20-го пакета санкцій проти Росії. У Брюсселі наголошують на необхідності зберігати тиск, поки Москва не змінить свою політику. Каллас підкреслила, що Європейський Союз має і надалі забезпечувати Україну ресурсами для оборони.

Також, за її словами, триває робота над розблокуванням окремих ініціатив усередині ЄС, зокрема запуском нових переговорних процедур щодо членства України. Крім того, обговорюється розширення фінансування через Європейський фонд миру, а також перегляд і посилення чинних санкційних механізмів.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на €90 млрд.

Нагадаємо, що Європейський Союз запровадив санкції проти двох організацій, які відіграють ключову роль у поширенні російської пропаганди та дезінформації.

Рішення ухвалила Європейська Рада у вівторок у межах боротьби з гібридною діяльністю Росії. Під обмежувальні заходи потрапили дві структури, які, за оцінкою ЄС, сприяють просуванню кремлівських наративів на міжнародній арені.