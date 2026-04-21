Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України

glavcom.ua
Каллас заявила про рішення щодо €90 млрд для України найближчої доби
Після зрушень у позиції окремих країн Брюссель очікує швидкого погодження позики та паралельно готує нові санкції проти РФ

Рішення про надання Україні кредиту на €90 млрд може бути ухвалене вже протягом найближчих 24 годин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас після засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі.

«Після виборів в Угорщині з'явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо позики на 90 мільярдів протягом наступних 24 годин», – заявила вона.

За словами Каллас, політична ситуація в Євросоюзі змінилася, що дозволило активізувати переговори щодо масштабного фінансового пакета для України.

Окремо міністри закордонних справ країн ЄС підтримали прискорення підготовки 20-го пакета санкцій проти Росії. У Брюсселі наголошують на необхідності зберігати тиск, поки Москва не змінить свою політику. Каллас підкреслила, що Європейський Союз має і надалі забезпечувати Україну ресурсами для оборони.

Також, за її словами, триває робота над розблокуванням окремих ініціатив усередині ЄС, зокрема запуском нових переговорних процедур щодо членства України. Крім того, обговорюється розширення фінансування через Європейський фонд миру, а також перегляд і посилення чинних санкційних механізмів.

Раніше президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніу Коштою розблокування фінансового пакета допомоги на €90 млрд. 

Нагадаємо, що Європейський Союз запровадив санкції проти двох організацій, які відіграють ключову роль у поширенні російської пропаганди та дезінформації. 

Рішення ухвалила Європейська Рада у вівторок у межах боротьби з гібридною діяльністю Росії. Під обмежувальні заходи потрапили дві структури, які, за оцінкою ЄС, сприяють просуванню кремлівських наративів на міжнародній арені.

Читайте також:

Читайте також

Чехія забезпечила ЗСУ боєприпасами, але зіткнулася з нестачею коштів
Чеська ініціатива боєприпасів для України опинилася під загрозою: причина
Вчора, 19:34
Міф про «українську загрозу» енергосистемі Угорщини вичерпано
Угорщина відводить війська від енергооб'єктів, які охороняли від «української загрози»
15 квiтня, 20:07
Виступ нардепки Ольги Василевської-Смаглюк під час Business Wisdom Summit 15 квітня 2026 року
Нацбанк у минулому році стягнув із фінустанов 1,5 млрд грн штрафів: депутатка назвала причину
15 квiтня, 15:08
Міноборони прискорило укриття доріг від дронів
Федоров назвав терміни встановлення антидронових сіток на Донбасі
10 квiтня, 18:29
Президент США Дональд Трамп
Життя зі слабким Трампом: що це означає для України
10 квiтня, 08:06
Міністерство фінансів включило рієлторів до системи фінмоніторингу, і тепер вони мають звітувати про угоди з нерухомістю
Нові правила фінмоніторингу угод з нерухомістю. Рієлтори стали дибки
4 квiтня, 11:32
НАБУ і САП викрили схему: зерно без оплати вивезли за кордон
Зерно на $29 млн зникло з держкорпорації: НАБУ викрило схему
2 квiтня, 10:09
Безпілотники упали неподалік Коувола, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Росією
У Фінляндії впали кілька дронів. Прем’єр-міністр вважає, що вони українські
29 березня, 17:51
За словами Жоріна, лише системні зміни в ЗСУ можуть дати Україні перевагу на полі бою
Заступник командира Третього армійського корпусу пояснив, що Україні потрібно для перемоги
22 березня, 21:15

Політика

Італія викликала російського посла через пропагандиста Соловйова
Італія викликала російського посла через пропагандиста Соловйова
Американський пропагандист пожалкував про підтримку Трампа: що сталося
Американський пропагандист пожалкував про підтримку Трампа: що сталося
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
Все вирішиться протягом доби. ЄС наблизився до €90 млрд для України
ЄС вдарив санкціями по мережах російської пропаганди
ЄС вдарив санкціями по мережах російської пропаганди
«Donnyland» на Донбасі. Українські переговірники пішли на резонансний крок – NYT
«Donnyland» на Донбасі. Українські переговірники пішли на резонансний крок – NYT
Гранти, алкоголь і службовий роман: міністерка праці США подала у відставку
Гранти, алкоголь і службовий роман: міністерка праці США подала у відставку

Новини

Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
Сьогодні, 21:30
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Сьогодні, 19:57
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
Сьогодні, 17:18
Волинянка намагалася продати шестирічного сина за $25 тис.: подробиці справи
Сьогодні, 13:43
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Російський диригент помер на борту літака, який екстрено сів у Румунії
Вчора, 22:47

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
