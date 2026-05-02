Зеленський провів переговори з Фіцо: що відомо

Максим Бурич
Зеленський: Запросив пана премʼєр-міністра з візитом до Києва
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Словаччина підтримує вступ України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Лідери обговорили зміцнення двосторонніх відносин та євроінтеграційний шлях України, а також обмінялися запрошеннями до офіційних візитів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Одним із головних результатів розмови стало підтвердження офіційної позиції Братислави щодо європейського майбутнього України. Попри складну політичну риторику, Роберт Фіцо запевнив у підтримці українського прагнення стати частиною Європейського Союзу.

«Щойно говорив із премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Треба мати сильні відносини між нашими державами, і ми обидва зацікавлені в цьому. Важливо було почути, що Словаччина підтримує членство України у Європейському Союзі та готова ділитися своїм досвідом вступу», – зазначив Зеленський за підсумками розмови.

Лідери держав продемонстрували готовність до прямого діалогу на найвищому рівні. Володимир Зеленський офіційно запросив Роберта Фіцо відвідати Київ. Своєю чергою, словацький прем’єр надіслав аналогічне запрошення українському президенту приїхати до Братислави.

«Запросив пана премʼєр-міністра з візитом до Києва та подякував за його запрошення приїхати до Братислави. Обговорили також можливість особисто зустрітися найближчим часом. Наші команди попрацюють над графіком», – розповів Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував черговий акт російського терору в Херсоні, де ворожий FPV-дрон поцілив у цивільний транспорт. Глава держави наголосив, що агресор свідомо обирає цілями мирних мешканців, перетворюючи прифронтові території на зону «жорстоке сафарі на людей». 

