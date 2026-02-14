Головна Світ Політика
Зеленський обговорив із представниками Трампа підготовку до переговорів у Женеві

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський у розмові зі Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером обговорили домовленості, яких було досягнуто раніше в Абу-Дабі

Напередодні важливих тристоронніх зустрічей у Женеві Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Дональда Трампа – Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс Президента.

Глава держави підкреслив, що Україна очікує від майбутніх дипломатичних раундів реальних результатів.

Під час розмови сторони торкнулися домовленостей, досягнутих раніше в Абу-Дабі. Через конфіденційність багатьох питань деталі не розголошувалися, проте вже наступного тижня українські делегати мають офіційно представити сформовану позицію Києва.

Президент також поінформував співрозмовників про свої сьогоднішні переговори з держсекретарем США Марко Рубіо. Зеленський висловив вдячність американському лідеру, його оточенню та всьому народу Сполучених Штатів за незмінну підтримку в захисті життів та конструктивний підхід до співпраці.

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва. 

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

До слова, президент США Дональд Трамп посилив тиск на українське керівництво, закликавши Володимира Зеленського не зволікати з укладанням мирної угоди з Росією. За словами американського лідера, вікно можливостей для переговорів нібито може закритися, якщо Київ не піде на поступки найближчим часом. Зокрема, Трамп знову натякнув на необхідність територіальних компромісів щодо Донбасу та проведення виборів в Україні вже цієї весни. 

