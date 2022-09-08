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Зеленський нагородив Блінкена орденом Ярослава Мудрого (фото)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зеленський нагородив Блінкена орденом Ярослава Мудрого (фото)
Президент вручив Ентоні Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня
фото з відкритих джерел

Глава держави наголосив, що візит Ентоні Блінкена є важливою демонстрацією лідерських позицій США

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час котрої сторони обговорили низку безпекових питань та інших питань. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. 

Під час зустрічі Зеленський вручив Блінкену орден Ярослава Мудрого ІІ ступеня за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України.

Володимир Зеленський подякував США за фінансову та безпекову допомогу, зокрема у форматі групи «Рамштайн», та обговорив з Ентоні Блінкеном важливість офіційного запуску програми ленд-лізу.

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Також сторони предметно обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема її демілітаризацію, та санкційний тиск на Росію, а також надання їй статуса держави – спонсора тероризму.

Сторони позитивно відзначили відновлення експорту українського збіжжя, що дає змогу запобігти свідомо спровокованій Росією глобальній продовольчій кризі.

У свою чергу з США повідомили, що під час зустрічі Блінкен поінформував Зеленського про останній транш допомоги США в області безпеки України, зазначивши, що «президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні в Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної незалежної України».

Також державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що погроза президента РФ Володимира Путіна припинити дію «зернової угоди» глибоко розчарує країни, які отримують продовольство від України.

Читайте також: США оголосили про новий пакет допомоги Україні
Теги: орден Володимир Зеленський Ентоні Блінкен президент

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