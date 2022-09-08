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Зеленський вказав на важливі сигнали після зустрічі з Блінкеном

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський вказав на важливі сигнали після зустрічі з Блінкеном
8 вересня Блінкен відвідав Київ з офіційним візитом
фото: Офіс президента

Блінкен запевнив, що США будуть підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно

Президент України Володимир Зеленський назвав візит держсекретаря Ентоні Блінкена до Києва важливим сигналом США. Про це глава держави написав у Twitter.

За словами глави держави, візит Блінкена до Києва «демонструє лідерські позиції Сполучених Штатів у підтримці нашої країни і боротьби за свободу».

Зеленський підкреслив, що Україна цінує фінансову, економічну, а також оборонну допомогу з боку США. «Це дуже важливі сигнали, що Сполучені Штати з нами. Для нас це гарантія того, що ми можемо повернути наші землі. Дякую за все, що ви робите для України, і що сьогодні ви поруч», – повідомив президент.

У свою чергу з США повідомили, що під час зустрічі Блінкен поінформував Зеленського про останній транш допомоги США в області безпеки України, зазначивши, що «президент Байден чітко дав зрозуміти, що ми будемо підтримувати народ України стільки, скільки буде потрібно. Я повторив це послання президенту Зеленському і його команді сьогодні в Києві, який залишається і залишиться столицею суверенної незалежної України».

Також державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що погроза президента РФ Володимира Путіна припинити дію «зернової угоди» глибоко розчарує країни, які отримують продовольство від України.

Читайте також: США оголосили про новий пакет допомоги Україні
Теги: Володимир Зеленський США Ентоні Блінкен

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