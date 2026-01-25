Зеленський святкує 48-річчя

Зеленський і надалі з усіх сил намагається протистояти ворогу

Сьогодні, 25 січня 2026 року, Президент України Володимир Зеленський відзначає свій 48-й день народження. Це вже п'ятий день народження, який глава держави відзначає в умовах повномасштабної війни. Про це повідомляє «Главком».

Президент народився у 1978 році в Кривому Розі. Його шлях від капітана команди КВК та успішного медіаменеджера до українського лідера, який став символом опору, є унікальною сторінкою сучасної історії.

Володимир Зеленський народився в сім'ї технічної інтелігенції: батько – Олександр Семенович, професор кібернетики, мати – Римма Володимирівна, інженер. Юнацькі роки майбутнього президента були тісно пов'язані з творчістю, хоча за освітою він юрист.

1997 рік: створення команди «95-й квартал».

2003 рік: заснування Студії «Квартал 95», яка стала однією з найуспішніших медіакомпаній Східної Європи.

Протягом 2015-2018 років Зеленський грав у телесеріалі «Слуга народу» роль Василя Голобородька - вчителя історії, якого обирають Президентом України. Перші три серії третього сезону серіалу вийшли безпосередньо перед першим туром виборів Президента України 2019, у яких Зеленський брав участь як висуванець однойменної з телесеріалом партії «Слуга народу» і здобув найбільшу кількість голосів. Після перемоги в другому турі виборів обраний на посаду Президента України.

2019 рік: перемога на президентських виборах із рекордним результатом у 73,22% голосів.

Початок каденції: був позначений курсом на цифровізацію держави (запуск «Дії») та спробами дипломатичного врегулювання на Сході.

24 лютого 2022 року назавжди змінило роль Зеленського. Його відмова від евакуації та фраза «Мені потрібна зброя, а не таксі» стали ключовими моментами, які згуртували світ навколо України. За роки повномасштабного вторгнення президент став найвпливовішою людиною Європи за версією POLITICO та «Людиною року» за версією Time. Сьогодні він продовжує роботу над консолідацією міжнародної підтримки та зміцненням ППО країни.